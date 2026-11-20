biamag'da bu haftanın editörlüğünü Hikmet Adal yaptı. Bu sayıda;

Lübnan’ın el-Ahbar gazetesinden Ahmed Şemseddin’in, Feyruz’un doğum günü vesilesiyle kaleme aldığı ve sanatçının Rahbani Kardeşler’le birlikte Filistin’e adadığı “Dönüş Şarkıları”nın pek bilinmeyen sahne geçmişine ışık tuttuğu yazısını biamag okurları için Türkçeye çevirdik.

Fransa’da liseli gençlerin başlattığı protestolar sürerken, yıllardır mücadelenin içinde olanlar da yeniden sokaklarda. Ercan Jan Aktaş, Franco diktatörlüğünden kaçarak Fransa’ya yerleşen anarşist Gérard Ruiz’in yaşamından hareketle sürgünde kurulan dostlukları, dayanışmayı, ortak emeği ve kuşakları buluşturan mücadeleyi anlattı.

İsviçre’nin son görgü okulunda kadınlara özgüven, başarı ve zarafet vaat ediliyor. Peki öğretilenler kadınları güçlendiriyor mu, yoksa onları belirli kalıplara mı sokuyor? Murat Türker, Small Talk belgeselinden hareketle kadınlara biçilen toplumsal rolleri ve adabımuaşeretin pahalı kurallarını yazdı.

“Türkiyeli” kavramı neden hala tartışma yaratıyor? Cem Terzi, Aziz Sancar, Hamdi Ulukaya, Ahmet Kaya ve Haluk Bilginer örneklerinden yola çıkarak “makbul vatandaş” anlayışını, asimilasyon politikalarını ve eşit yurttaşlık meselesini ele aldı.

Hayatındaki dönüm noktalarını “makas atmak” diye tanımlayan oyuncu Şenay Gürler, Bu Hikaye Senden Uzun Osman oyunuyla ayrılığı, yası ve yeniden başlamayı sahneye taşıyor. Evrim Kepenek’in söyleşisinde Gürler, oyunculuk yolculuğunu, bağımsız tiyatronun zorluklarını, kadınların ortak deneyimlerini ve bütün güçlüklere rağmen koruduğu umudu anlattı.

Siyasi tartışmaların vazgeçilmez figürü “tüyü bitmemiş yetim” kimdir? Peki ya yıllarca çalışıp didinmesine rağmen ütülmekten tüyü kalmayanlar? Özgür Erbaş, memleketin geçim derdini, hak arayışını ve bitmek bilmeyen ekonomik sıkıntılarını kendine özgü mizahıyla kaleme aldı.

La Casa de Papel dizisiyle popülerleşen Salvador Dalí maskesi, nasıl başkaldırının simgesine dönüştü? Erdinç Aktürk, politik geçmişi tartışmalı bir sanatçının yüzünden yola çıkarak popüler kültürün direniş sembollerini nasıl yeniden ürettiğini ve başkaldırının nasıl pazarlanabilir bir ürüne dönüştüğünü inceledi.

Yapay zekanın ardındaki matematiği öğrencilere nasıl anlatabiliriz? Panayotis Petridis, 2027 Uluslararası Matematik Günü kapsamında öğretmenleri ortak bir etkinliğe davet ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nın restorasyonu neden durdu? Şeyhmus Diken, surların onarımında kullanılan malzemelere ilişkin kaygılarını dile getirirken tarihi ve kültürel mirasın korunmasında kamu kurumlarının ve kentin diğer bileşenlerinin sorumluluğunu sorguladı.

Çocukları korumaya çalışırken onların kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olma hakkını ne kadar gözetiyoruz? Metin V. Bayrak, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle çocukların karşı karşıya olduğu eşitsizliklerden ebeveynlik pratiklerine, tüketim kültüründen dijital dünyaya uzandı.

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(HA)