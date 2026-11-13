biamag'da bu hafta

Bu hafta Evrim Kepenek’in editörlüğündeki MAG’da okuyacaklarınız şöyle:

Vecih Cuzdan, kökleri Samsun’a uzanan Michalis Paltoglou’nun 1967'de tesadüfen adım attığı çömlekçilik zanaatını tutkuya dönüştürerek Atina’da kurduğu Homatino seramik atölyesinin 50 yıllık hikâyesini ve aile belleğindeki yerini anlatıyor.

Kos adasında yaşayan bir fizik öğretmeni olan Panayotis Pedridis, mesleğinin temel amacını sorgulayarak sınav odaklı ve itaat bekleyen eğitim sistemini eleştiriyor eğitimin asıl hedefinin yaratıcı araştırma ve keşfetme becerisi kazandırmak olması gerektiğini vurguluyor.

Semih Bilgen, dünyanın ve ülkenin karanlık atmosferine rağmen AKM’de yeniden sahnelenen Afife Jale balesinin dünya standartlarındaki sanatsal kalitesi ve yarattığı güçlü umut duygusuna duyduğu hayranlığı anlatıyor

Özgür Erbaş, modern ilişki kavramlarını mizahi bir dille argoya çevirirken içine çöken nedensiz sıkıntının kaynağını bulmak için hem iç organlarını hem de zihnindeki "özgürler cemi" adını verdiği iç sesler heyetini sorguya çekerek kendi kendine dertleşiyor.

İranlı yönetmen Cafer Panahi’ye verilen yeni hapis ve mal varlığı müsaderesi cezası üzerinden, sanatsal özgürlüğün yalnızca film çekebilmek değil, aynı zamanda temel insan haklarına ve özgür bir yaşama sahip olmak anlamına geldiğini anlatan Erdinç Aktürk, vurguluyor: “Sanatsal özgürlük yalnızca bir filmin çekilebilmesi ya da gösterime girebilmesiyle sınırlı değil.”

Aygün Atilla, oğlunu ziyaret etmek için gittiği İsveç’in Göteborg kentinden yaptığı mizahi ve eleştirel "yurtdışı tespitleri" üzerinden Türkiye ile İskandinav kültürünü, siyasetini ve gündelik yaşamını karşılaştırıyor.

Sedat Yağcıoğlu, fotoğraf sanatçısı Lina İrem Arditty’nin kronik hastalıkları ve çocukluğundan beri yaşadığı fiziksel ağrıları merkezine alan "Long Couch in the Living Room" adlı siyah-beyaz fotoğraf kitabını değerlendiriyor.

Rosalino Levantino, yönetmenliğini Valentina Quintero’nun yaptığı 2026 ABD yapımı "Tek Boynuzlu Atlar Değiliz" (We Are Not Unicorns) adlı 14 dakikalık kısa belgeselini gündeme getiriyor.

Şeyhmus Diken, Diyarbakırlı şari İhsan Fikret Biçici ‘yi yazdı: “Girdiği ve kazandığı büyük ceza davalarının getirisini kitaba, kültüre, sanata ve edebiyat sohbetlerinin entelektüel sofralarına acımadan harcayan bir insandı.”

Hüseyin Bul, Selin Bak’ın polisiye romanı “Pus”a dikkat çekiyor: “Yazar meramını anlatmak, mekân tasviri ya da hareket belirtmek için, avcı, heykel gibi, maske, gri sokaklar, dağılan pikseller ve koku; ucuz sigara kokusu, sigara kokusunun sindiği ucuz halı gibi sözcükleri çokça kullanmış.”

Evrim Kepenek, İlkay Nişancı, Hakan Fıçıcı ve Aslı Odman ile Çoğulhan halkının emeği ile hazırlanan “Yavaş Ölüm”e dikkat çekiyor.

Ve Bia Çocuk Kitaplığı’nda Şevval Tufan, Figen Şakacı’nın “Tımbıllı” kitabını gündeme getiriyor: “Romanda öne çıkan temalardan biri vedalaşma. Hayatlarımız boyunca farklı insanlarla tanışırız, bazı yerlere alışırız ve zamanla yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalırız.”

İzleme önerisi: "Yavaş Ölüm" Yavaş Ölüm, Afşin-Elbistan Ovası’nda yaklaşık 50 yıldır süren kömür madenciliğinin ve termik santral

faaliyetlerinin toprak, su, tarım, hava, insan sağlığı ve yerel yaşam üzerindeki etkilerini ele alan bir belgesel. Belgesel, bölgede yaşayanların tanıklıkları üzerinden ilerliyor. Tarımla iç içe geçmiş gündelik yaşamı, büyük

enerji yatırımlarının yıllar içinde bölgede yarattığı ekolojik yıkımla birlikte anlatıyor ve zamanla sıradanlaşan

kayıpları kayda geçiriyor. Tiyatro önerisi: Eylül Uğur Kanbay’ın yazıp yönettiği ve tek kişilik performansıyla sahnelediği Eylül, 28 yaşındaki trans kadın Eylül’ün tek odalı evinde maniler eşliğinde anlattığı yaşam hikâyesini merkezine alıyor. Seks işçiliğine uzanan sürecini, çarka çıktığı zamanları, askerlik muayenesini, aşkını ve ailesiyle olan bağlarını gullüm tadında bir dille aktaran Eylül, seyirciye sık sık "Kaç olduk?" diye sorarken başından geçenler giderek çarpıcı bir gerçeklik sarmalına dönüşüyor. "Hepiniz bu hikâyeyi biliyorsunuz ama görmezden geliyorsunuz." Okuma önerisi: “Okudum da Ne Oldu” Yekta Kopan’ın Ekim 2026’da Can Yayınları tarafından yayımlanan “Okudum da Ne Oldu?: Yapay Zekâ Çağında Okur Olmak” adlı deneme kitabı, günümüzde okuma eyleminin anlamını ve değerini sorguluyor. Dinleme önerisi

(EMK)