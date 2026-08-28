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YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 17:08 28 Ağustos 2026 17:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 17:37 28 Ağustos 2026 17:37
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biamag'da bu hafta

MAG'da bu hafta sanattan ekolojiye, toplumsal bellekten insan haklarına kadar geniş bir alanda kaleme alınmış yazıları bir araya getirdik.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
biamag'da bu hafta
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Evrim Kepenek’in editörlüğündeki bu hafta MAG’da; edebiyatın kadim koridorlarından günümüz sosyo-kültürel dinamiklerine, toplumsal hafızadan ekolojik ve insani hak mücadelelerine uzanan zengin yazıları sizlerle buluşturuyoruz.

Nilgün Karataş, James Joyce’un Homeros’un Odysseia destanını aynen kopyalamayıp onu sökerek modern dünyanın Dublin’ine ve sıradan bir insanın hayatına nasıl uyarladığını anlatıyor.

Hikmet Adal, kişisel bir kayıp üzerinden bir dostluğun hafızasını, Çerkes kimliğini ve toplumsal hafızanın bir köyde nasıl yaşatıldığını anlatıyor.

Malfono Yusuf Beğtaş,  Süryanice "mbadqana" kavramı üzerinden dilin sadece aktaran değil; sorgulayan, araştıran ve hakikati açığa çıkaran yapısını vurguluyor.

Panayotis Petridis hipotez ve deney adımlarını kullanarak güneş ve denizin insan sağlığı ile ruh hali üzerindeki etkilerini bir "vaka incelemesi" gibi inceliyor.

Selma Eroğlu, Özgürlük Parkın’daki organik pazarın Belediyenin "şikayet var" gerekçesiyle yer değişikliği kararını halka veya esnafa danışmadan, kolektif bir akıl yürütmeden ("oldu bitti" ile) almasını anlatıyor.

Emre Can Sancar, Türkçe popun şarkıcı-şarkı yazarı geleneğinden algoritma ve veri odaklı günümüz müzik endüstrisine uzanan dönüşümünü; kültürel hafıza, edebiyat, sermaye ve sanatçı iradesi ekseninde tartışıyor.

Şeyhmus Diken, barış sürecine dair umudunu yazıyor.

Rosalino Levantino, Hélène Harder’in yönettiği “Fatna, Raşit adlı bir kadın” (Fatna, une femme nommée Rachid / Fatna, a woman named Rachid) belgeselini anlatıyor.

Burak Sarı, sağlamcılık üzerinden engelli haklarını anlatmaya devam ediyor.

İbrahim Tekpınar, Frantz Fanon'un sömürgecilik kuramı ile Amerikan kolonilerinde köleleştirilen, katledilen yerlilerin kaderini; günümüz Türkiye'sinde en temel insani imkânlardan (yol, elektrik, eğitim) yoksun bırakılan mevsimlik tarım işçilerinin yaşantısıyla anlatıyor.

Metin V. Bayrak, eleştirel ve önerilerle dolu yazılarına devam ediyor.

Evrim Kepenek, Gito Yaylası’nın gözünden, dünyayı anlatıyor.

Dinleme önerisi

 İzleme önerisi - "Gelecek Uzun Sürer"

Okuma önerisi -"272" Mehmet Ali Başaran

“Mehmet Ali Başaran; insanı kalbinden ve zihninden birlikte yakalayıveren üslûbuyla mülteciliğin, sahipsizliğin, gurbetin, polisiyenin, hukûkun ve elbette vicdanın birbirine değen hatlarında gezinen bir eserle çıkıyor okuyanlarının karşısına." Ahmet Örs

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
biamag Şehmus Diken kitap kitap eleştirisi müzik
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