HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 16:33
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 16:37
2 dk Okuma

biamag'da bu hafta

Dünya Vegan Günü, belgesel önerileri, kitap eleştirileri, güncel siyaset…

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta karanlık, yoğun bulutlarla kaplı bir gökyüzü altında yeşil bir tepe görülüyor. Tepede, sırtı kameraya dönük genç bir kadın duruyor. Üzerinde açık renkli bir etek ve koyu bir üst var, uzun saçları serbestçe sırtına dökülüyor.


Evrim Kepenek editörlüğündeki bu haftaki biamag, sinemadan edebiyata, siyasetten insan haklarına uzanan geniş bir yelpazede yazılar, söyleşiler ve düşünsel duraklarla okurla buluşuyor.

Aslıhan Aykaç, Latin Amerika üzerine odaklandı ve yazarları ile yeniden tanıştırdı.

Özgür Erbaş, kendisine has tarzı ile muazzam bir adliye hikayesi yazdı.

Nalin Öztekin'in hazırladığı BİA Çocuk Kitaplığında bu hafta hayvanlarla kurulan ilişkinin neden hak temelli olması gerektiğini duru anlatımıyla çocuklara sunan “Yaşamak benim de hakkım” kitabı yer alıyor.

Sinem Aydınlı, Dünya Veganlar Günü’nden Diyarbakır’ın kıymetli vegan mekânlarından Gabo’yu yazdı.

Şadiye Dönümcü, “Tek Yalnız Ben Değilim” Jean-Louis Fournier'in kitabı üzerine yazdı.

Atiye Kalkan, sokakta yaşayan insanları hatırlattı: Yalnız ve sokakta

Şeyhmus Diken,  Gültekin Uçar’ın “Koçgiri Tarihi” isimli kitabını yazdı.

Rosalino Levantino, Almudena Grandes’in hayatını anlatan "Yazar: Almudena Grandes” filmini yazdı: “Esmer olmak suç mu?”

Necati Siyahhan, sinemanın metalaştırılmasını yönetmen Nehir Tuna ve Özgür Üniversiteliler üzerinden yorumladı ve yazdı.

Ezgi Hotalak, Demet Cengiz’in yeni kitabı “Göl Kıyısında Leyla” üzerine yazdı.

Yusuf Serdar Esen, hayat üstüne yazdı.

Burak Sarı, engelli haklarını görünür kılmaya ve gündeme getirmeye devam etti: Herkes için tasarlanmadıysa, kimse için değildir

Selma Eroğlu, insan hakları savunucusu hasta mahpus Hatice Onaran’ı yazdı: Serbest bırakın

Evrim Kepenek, “Domates, Biber ve Depresyon” filmini yönetmeni Aybüke Avcı ile konuştu.

(EMK)

İstanbul
Şeyhmus Diken
