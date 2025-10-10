ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2025 17:55
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2025 22:02
2 dk Okuma

biamag'da bu hafta

Bu cumartesi biamag’da edebiyattan toplumsal tartışmalara, söyleşilerden film ve kitap analizlerine kadar bir çok yazı sizlerle buluşuyor.

BİA Haber Merkezi

biamag'da bu hafta

Bu hafta Ayşegül Başar editörlüğünde hazırlanan biamag'dan seçkiler:


Vartan Halis Yıldırım, 80’lerin kültürel panoraması üzerinden sanatın toplumsal bellekteki izlerine ışık tuttu.

Kenan Kahya, barışın toplumsallaşması noktasında gündelik hayatın görünmez şiddet unsurlarını hayvan özgürlüğü ve vicdani ret kavramları üzerinden tartışmaya açtı.

Ekrem Buğra Büte, gündem yaratan "Mussolini: Yüzyılın Oğlu" dizisi üzerine yazdı: "Mussolini’nin hikâyesinin ne olduğunu ve nasıl bittiğini elbette biliyoruz. Joe Wright hem buna güveniyor hem de aldığı riski genişletiyor."

Metin V. Bayrak, "Eleştiriye Övgü" serisinin ikinci yazısında 10 Ekim katliamın yıl dönümünde yas, hafıza ve eylem üzerine 'anmanın siyaseti, hatırlamanın etiği'ni yazdı.

Özgür Erbaş, modern çalışma hayatının görünmez direniş biçimi olarak 'kasıtlı' kabiliyetsizliği anlattı.

Nural Sümbültepe, İran ve Kanadalı yönetmen Alireza Khatami ile 'Öldürdüğün Şeyler' üzerine konuştu.

Julia Yalçın Frank, "Öteki ve kimlik minör edebiyat" kavramları üzerine Suzan Samancı’nın "Halepçe’den Gelen Sevgili" romanını analiz etti.

Rıza Oylum, İranlı Kürt yönetmenlerin baskılara rağmen ürettikleri Kürtçe filmlerle hem İran sinemasına hem de bölgenin hafızasına sundukları katkıyı ele aldı.

Murat Türker, İspanyol yazar Agustín Gómez Arcos’un eserlerindeki antifaşizm, din eleştirisi ve bireysel özgürlük temalarının hayat hikayesiyle aktarıyor.

Şeyhmus Diken, Mehmed Uzun'suz 18 yılı yazdı.

Nalin Gültekin, bia Çocuk Kitaplığı'na yazdı: Renkler görme engelli bir çocuğa nasıl yol çizebilir

Cumartesi biamag’da buluşalım.

biamag
