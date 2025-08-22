biamag'da bu hafta

Edebiyatın, sinemanın, siyasetin ve hayatın farklı köşelerinden gelen sesler Evrim Kepenek’in editörlüğündeki bu haftanın MAG’ında bu sayıda bir araya geliyor. Farklı deneyimlerden, umutlardan ve hayallerden süzülen yazılar, kimi zaman kişisel bir tanıklıkla, kimi zaman politik bir analizle, kimi zaman da edebiyat ve sanatın büyüsüyle birbirine dokunuyor. Asıl gündem ise insanın adalet, özgürlük ve anlam arayışı var.

Aygün Atilla, 1980’lerde yatılı öğrenci olmanın kendisinde bıraktığı izleri yazdı: Liyakatsızlık bir şiddettir. Adaletsizlik bir şiddettir. Çalınan şey sadece diploma değil, gelecektir, adil ve eşit bir dünyaya olan inançtır.

Merve Kurt, Ken Loach’un “Üzgünüz, Size Ulaşamadık” filmi üzerine yazdı: Bu düzen sanıldığının aksine sadece mavi yakalı işçileri değil, beyaz yakalı ve eğitimli emekçileri de kapsıyor.

Sebüktay Kaan, Attila İlhan ve 100. Yaşı ve 20. ölüm yıldönümü dolayısıyla İsveççeye çevirdiği derleme ile ilgili yazdı: Ben Sana Mecburum, bana Manisa’da lise ikide iken oturduğumuz zemin katı evimizi anımsatır hep.

Ayşenur Geyyas, Zohran Mamdani Kasım 2025’te yapılacak olan seçimlerde kazanması durumunda New York’un ilk Müslüman sosyalist belediye başkanı olacak.

Cansu Alara Aysu, teyzesini “oyun arkadaşını” yazdı: Mukom sadece o kadar değil… O andan çıkarmak istedim onu, o yüzden yazdım bunları. Ben bıraktığın bu boşlukla ne yapacağımı bilmiyorum, seni çok özlüyorum anne yarım, kız kardeşim, sırdaşım, oyun arkadaşım…

Diyar Saraçoğlu, Dünyadan “Filistin’e özgürlük” şarkılarını yazdı

Sema Öcal, Esila Ayık’ın “z Kuşağı” isimli kitabını yazdı: Ayık, gençlerin ya “apolitik” ya da “yıkıcı” etiketleriyle anıldığını; gerçek seslerinin duyulmadığını vurguluyor.

Abbas Vural, Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan’ın kapitalist üretim ilişkilerinin göz ardı edilerek sınıfın dışına itilmeye çalışılan yayınevi emekçilerini sınıfın diğer kesimleriyle buluşturmaya çalıştığı kitabı yazdı.

Murat Türker, "Katasumbika (Coltan)" adlı 38 dakikalık belgeseli yazdı: Ortadan kaldırılmayı bir reddetme hâli, imha edilemeyecek bir ruh bütünlüğü.

Şeyhmus Diken, Çözüm Komisyonu’nuda Barış Annesi Nezahat Teke’nin Kürtçe konuşmasının engellenmesini eleştirdi: Bülbül sese, insan söze küserse

Nilgün Karataş, Ursula K. Le Guin’in Sesler (Voices) adlı romanını yazdı: Bizim dünyamıza ait patriyarkanın, kadın oluşun, hafızanın ve yazının politik gücüne dair büyüleyici bir anlatı.

Hatice Çetinkaya, Roman gençlerin yaşadığı sorunları ve eğitim hakkını yazdı.

Deniz Devrez, “Teamül” filmini yönetmeni Ali Rıza Bayazıt ile konuştu.

(EMK)