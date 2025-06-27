biamag'da bu hafta

Evrim Kepenek’in editörlüğündeki biamag’ın konusu, “Ülkeler, çatışmalar ve Ortadoğu”, okuyacaklarınız ise şöyle:

Aygün Atilla, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılında üç yıllık süre için kurduğu “Sosyal Bağlantı Komisyonu” ilk raporunu 30 Haziran 2025 günü uluslararası kamuoyu ile paylaşacak. Öncesinde konuya dikkat çekiyor.

Deniz Devrez, İstanbul'daki Rum gençlerle konuştu, biamag için haberleştirdi.

Figen Ünlü, geçmişten günümüze çatışmaları mitolojik bir anlatımla gündeme taşıyor.

Murat Türker, “Adidas Hakikate Sahip” belgeseline dikkat çekiyor: “Militan ve korsan tavrını görsel olarak da bize yaşatan belgeseli ana akım festivallerden çok alternatif etkinliklerde görüyoruz.”

Metin V. Bayrak, “Sosyalleşmeye çağrı: Homo Dialogos'a övgü” diye sesleniyor.

Tuğçe Yılmaz, geçen hafta düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü’nden detayları ve yürüyüş üzerinden Türkiye’deki LGBTİ+’ların yaşadıklarını anlatıyor.

Nilgün Karataş, Amin Maalouf’un “Doğu’nun Limanları” isimli kitabını anlatıyor: “

Akın Güre, Ayvalık’ta Karagöz Sanat Evinde açılan Jacques La Guernec'in suluboya sergisini gündeme getiriyor.

Şeyhmus Diken, Şeyh Said İsyanının izlerini hatılatıyor: “Hâla Kürdün statüsü yok ve ne olacağı tartışılıyor. İsmi olan ama cismi (mezar yeri anlamında) olamayan(lar) bir durumdan söz ediyoruz.”

Gazal Bilen, Daha çok kadınlara olmak üzere insanlara dayatılan “zayıf ol” dayatmasının psikolojik sonuçlarını kadın ruh sağlığı, cinsel sağlık ve travma alanlarında çalışmalar yapan psikiyatrist Rengin Güvenç’a sordu.

Berna Güler, Cinema Novo ve devrimci duruşunu anlatıyor: “Gerçekçilik, yalnızca olanın betimlenmesi değil; halkın bilincine seslenen, onu dönüştürmeye çalışan bir strateji hâline geldi.”

Hüseyin Şengül, Trump’ın açıklamalarını Ortadoğu’daki gelişmeleri de gündeme alıp yorumluyor.

Akademisyen Serhat Tutkal Latin Amerika’ya dair dair gözlemlerini, siyasal dinamiklerini ve sahadaki deneyimlerini Aykan Sever’e anlatıyor.

Vartan Halis Yıldırım, “Soykırım karşısında adalet mümkün mü?” diye soruyor.

Arslan Özdemir, eğitim sistemini yazmaya devam ediyor.

Ercan Jan Aktaş, “yola düşüyor”, geziyor, gözlemliyor “Anlatmazsam Olmaz” diyerek yazıyor.

Batman Sulh Ceza Mahkemesi, Artvin merkezli soruşturma kapsamında kendi isteğiyle Batman Adliyesi’ne giden gazeteci Metin Yoksu, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.

Yazının fotoğrafı: Gazeteci Yoksu, haberin manşetinde gördüğünüz fotoğrafı İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman Belediyesi’ne kayyım ataması sonrasında öekmişti. 122 bin oyla (%64,52) seçilen Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün yerine atanan Batman Valisi Ekrem Canalp, koruma ordusuyla belediyeye gelirken, bina önü polis bariyerleriyle kapatılmıştı.

(EMK)