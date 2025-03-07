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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 17:46
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 00:22
1 dk Okuma

biamag'da bu hafta

biamag'da bu hafta, Fatma Bostan Ünsal, Meral Sözen, Nilgün Karataş, Evrim Deniz, Hatice Çetinkaya, Murat Türker, Şeyhmus Diken ve Burak Sarı'nın yazılarını okuyacaksınız.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
biamag'da bu hafta

Ruken Tuncel'in editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla, kadın mücadelesini farklı açılardan ele alan yazılar okuyacaksınız. 

Fatma Ünsal Bostan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla, dünyadan örnekle kadınların barış mücadelesindeki yeri anlattı.

Meral Sözen, engelli kadınların, kadın mücadelesindeki yerine dikkat çekti. Engelli kadınların, mücadelenin edilgen bir unsuru değil, öznesi olması gerektiğini vurguladı.

Nilgün Karataş, bell hooks’un Duygu Yoldaşlığı - Kadınların Sevgi Arayışı” kitabını ve feminizm anlayışı üzerine yazdı.

Evrim Deniz, Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca ile kadın işçilerin mücadelesi üzerine konuştu. 

Hatice Çetinkaya, “herkesin ötekisi” Roman kadınların yaşadığı ayrımcılığı, dışlanmayı, derin yoksulluğu ve sınıfsal eşitsizliği yazdı.

Murat Türker, 10 yıl önce hayatını kaybeden  Batı Sahra’nın özgürlüğü için mücadele etmiş Mariem Hassan ve kadınların özgürlük hareketindeki direnişini konu edinen belgeseli kaleme aldı.

Şeyhmus Diken, Seray Şahiner'in kaleme aldığı Doğan Kitap’ın okuyucuyla buluşturduğu "Vatan Millet Samatya" kitabını yazdı.

Burak Sarı, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu’na rağmen hâlâ hayatın içinde yer bulmayan erişebilirliliğe ilişkin yazdı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart Barış kadın engelli kadınlar Roman kadınlar kürt kadınlar
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