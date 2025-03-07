Ruken Tuncel'in editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla, kadın mücadelesini farklı açılardan ele alan yazılar okuyacaksınız.

Fatma Ünsal Bostan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla, dünyadan örnekle kadınların barış mücadelesindeki yeri anlattı.

Meral Sözen, engelli kadınların, kadın mücadelesindeki yerine dikkat çekti. Engelli kadınların, mücadelenin edilgen bir unsuru değil, öznesi olması gerektiğini vurguladı.

Nilgün Karataş, bell hooks’un Duygu Yoldaşlığı - Kadınların Sevgi Arayışı” kitabını ve feminizm anlayışı üzerine yazdı.

Evrim Deniz, Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca ile kadın işçilerin mücadelesi üzerine konuştu.

Hatice Çetinkaya, “herkesin ötekisi” Roman kadınların yaşadığı ayrımcılığı, dışlanmayı, derin yoksulluğu ve sınıfsal eşitsizliği yazdı.

Murat Türker, 10 yıl önce hayatını kaybeden Batı Sahra’nın özgürlüğü için mücadele etmiş Mariem Hassan ve kadınların özgürlük hareketindeki direnişini konu edinen belgeseli kaleme aldı.

Şeyhmus Diken, Seray Şahiner'in kaleme aldığı Doğan Kitap’ın okuyucuyla buluşturduğu "Vatan Millet Samatya" kitabını yazdı.

Burak Sarı, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu’na rağmen hâlâ hayatın içinde yer bulmayan erişebilirliliğe ilişkin yazdı.

(RT)