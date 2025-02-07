Ruken Tuncel'in editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta, Nilgün Karataş, Beyza Gündüz, Evrim Kepenek, Şeyhmus Diken, Feride Çetin, Aygün Atilla, Tarık Yüce, Burak Sarı, Hüseyin Bul, Metin V. Bayrak, Arslan Özdemir, Kıvılcım Akay ve Rosalino Levantino'nun yazılarını okuyacaksınız...
Nilgün Karataş, postmodern edebiyatın önemli kalemi İtalyan yazar Italo Calvino’nun “Görünmez Kentler” kitabı üzerine yazdı.
bianet stajyeri Beyza Gündüz, Netflix'in, Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez'in ünlü romanı Yüzyıllık Yalnızlık’tan uyarladığı diziyi kaleme aldı.
Evrim Kepenek, geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen ceza hukukçusu Avukat Dr. Dilek Ekmekçi’nin yaşadığı hukuksuzluk üzerine yazdı.
Şeyhmus Diken, yazar Abdullah Ataşçı’nın aralık ayında Everest Yayınları’ndan çıkan Meryem’in Çiçekleri’ni kaleme aldı.
Feride Çetin, İstanbul’daki yaşam ve İstanbul’un geleceği üzerine yazdı.
Aygün Atilla, iktidarın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan etmesinin ardından başlayan tartışmalardan yola çıkarak “aile” kavramını irdeledi.
Arslan Özdemir, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "matematik dini ilimdir" söyleminden yola çıkarak, matematiği analiz etti.
Tarık Yüce, Ebru Nihan Celkan’ın yazdığı, Nagihan Gürkan’ın yönettiği, Berfu Öngören, Uğur Karabulut, Bora Çınar’ın oynadığı Loop adlı tiyatro oyununu yazdı.
Burak Sarı, ezen ezilen ilişkisi üzerinden bir ayrımcılık biçimi olan “Sağlamcılığı” ele aldı.
Hüseyin Bul, sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve aynı zamanda yönetmen İlyas Salman’ın Yeşilçam’dan bugüne sanatına mercek tuttu.
Metin V. Bayrak, devlet, din, kapitalizm algısında “çocuk nedir” soruna yanıt verdi.
Kıvılcım Akay, ev yaşamında “buzdolabının” anlamı ve anlattıkları üzerine yazdı.
Rosalino Levantino, prömiyerini geçen sene Sundance’te yapan, 40’a yakın festivale kabul edilen, 20’ye yakın ödül alan Kara kutu günlükleri adlı belgeseli kaleme aldı.
(RT)