biamag'da bu hafta

Evrim Kepenek’in editörlüğünde hazırlanan haftasonum ekimiz MAG’da okuyacaklarınız şöyle:

Esra Açıkgöz, 2024’ün kazananlarını yazdı: Birlikte güçlüyüz diyenler kazandı.

Feride Çetin, hayata dair yazdı: İnternette viral olan videodaki haykırış sürekli kafamda dönüyor. "Güvenlik, iş, hukuk yok, yaşamak kutsal, öyle mi?" diye soruyordu videodaki adam. Hipnozda mıyım? Niye aklıma mukayyet olmaktan başka bir şey yapamıyorum?

Nazan Moroğlu, 2025 beklentisini yazdı: “2025 yılı Aile Yılı” ilan edilirken Anayasanın 41. md.si “Aile toplumun temelidir” diye vurgulandı “eşler arası eşitliğe dayanır” kuralı yok sayıldı.

Ayşe Kaşıkırık, kadınların 2025 beklentisini yazdı:Unutmayalım kadın güçlenirse, toplum da güçlenir, aile de güçlenir. Önceliklendirmeyi doğru yapmak gerekiyor.

Nilgün Karataş, Don DeLillo'nun Beyaz Gürültü (White Noise) adlı romanını yazdı: “Aile dünyanın yanlış beşiğidir. Aile yaşamında bilgi hataları üreten bir şey olmalı. Aşırı yakınlık, var olmanın gürültüsü ve sıcaklığı. Belki daha bile derin bir şey, hayatta kalma isteği gibi.”

Ercan Jan Aktaş, 2025 beklentisini yazdı: Eve dönmek.

Burak Sarı, 2025 beklentisini yazdı: Bilinçli ve örgütlü bir toplum olup bu döngüden çıkalım. Yaşamak bu değil. Hak ettiğimiz bu değil.

Metin V.Bayrak, ekolojik tahribatları yazdı “doğa ile yeniden bağ kuralım” diye seslendi.

Arslan Özdemir, Z kuşağına odaklandı, sosyal ve kültürel yansımalarını yazdı.

Tarık Yüce, tiyatro yazılarına devam etti: Haberci tiyatro sanatının kutsalını, membaını, adeta kök hikayesini itibarsızlaştırıp sahneyi ‘soytarıya’ bırakarak başlı başına politik bir oyun kuruyor

Hüseyin Bul, bu kez Fatma Girik’i yazdı: Bodrum’un masmavi denizine baktıkça kıskanacak deniz, kendini kıyıdan kıyıya vuracak, köpürecek, sonra Fato’ya boyun eğip durulacak, dalgasız Bodrum denizi ünvanını hakedecek.

Murat Türker, İtalya’nın Trieste şehrinde bu sene 36. kez tertiplenen film festivalinden öne çıkanları yazdı.

Umut Şener, Cabir Özyıldız’ın yeni kitabı “Dünyanın Bütün Karıncaları”nı yazdı: Geleceğe seslendiği için, sonraki (belki iyi olacak) günlerimize varacağını düşündüğüm bir kitap: Dünyanın Bütün Karıncaları. Okuyanı, anlayanı çok olsun.

Şeyhmus Diken Kürt Sorunu hakkında yazdı.

Evrim Kepenek, gazeteci Serdar Korucu ile son kitabı “12 Eylül Döneminde Ermeniler” üzerine söyleşti: TRT’de yayınlanan diziler ve gazete manşetleri, Ermeni kimliğini sistematik olarak hedef aldı.

(EMK)