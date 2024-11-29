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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 16:57
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 17:55
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biamag'da bu hafta

Bu hafta biamag’da, engellilerin haklarının ve hayatlarının sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini anlatan yazılar bulacaksınız.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görüntüde, oldukça yoğun ve karışık bir sokak manzarası var. Görüntü, şehrin merkezine ait gibi görünüyor ve birkaç katlı binaların arasından yoğun bir trafik akışı dikkat çekiyor. Sokakta araçlar, yayalar ve bisikletliler arasında bir karmaşa hakim. İnsanlar yolda yürürken, bazıları cep telefonlarına bakıyor, bazıları ise alışveriş torbalarını taşıyor. Havanın kapalı olduğu, bulutlu bir gün olduğu görülüyor. Birkaç kişi yağmurdan korunmak için şemsiye kullanıyor. Öndeki binaların camları yansıyarak, sokakta hareketin yansımasını gösteriyor. Trafik ışıkları, hızla geçip giden araçların arasından görünmekte ve yoğunluğun üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Çevredeki tabelalar ve dükkan vitrinleri, alışveriş caddesi tarzında bir ortamı işaret ediyor. Yüksek binaların bazıları oldukça modern, bazıları ise eski tarzda görünüyor. Tüm bu detaylar, kalabalık ve dinamik bir şehir ortamını yansıtıyor. Atmosfer, modern yaşamın hızına ayak uyduran, sürekli hareket halindeki bir şehirde olmanın ge

Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta, 3 Aralık Engelliler Günü’ne eleştirel yaklaştık: Bir gün değil, her gün hatırlayalım…

Burak Sarı,   “engellilere” yapılan “sağlamcılık” örneklerini bir bir anlattı.

Elif Gamze Bozo,  engellilerin eşit yurttaşlık haklarını hatırlattı.

Murat Türker, IDFA’nın dikkat çeken belgesellerini yazdı:

Burak Soyer, engel tanımayan filmleri yazdı: İzlemeye var mısınız?

Meral Sözen, ironik bir dille yazdı: Bu gün, ironik bir biçimde hak temellilikten alabildiğine uzak bir sağlamcılık gösterisine dönüşüyor.

Ali Dinç, 3 Aralık öncesi medyanın sağlamcılık sınavını yazdı.

Arslan Özdemir, Uzak Şehir filmine eleştirel yaklaştı.

Çiğdem Yalman Kopan, Behiç Ak’ın yeni kitabını dair yazdı: Toplanın evden kaçıyoruz

Eğitimci ve yazar Nevzat Süer Sezgin, edebiyat ve çocuk ilişkisine şiddet bağlamında odaklandı ve Elif Çelebi’nin sorularına yanıt verdi.

Şeyhmus Diken, Diyarbakır Kitap Fuarı’na davet ediyor.

Mustafa Yıldız, Kürtlerin belediyeleri kayyım atanmasını eleştirirken, bazı öneriler de sunuyor.

(EMK)

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İstanbul
engelliler derneği engelli hakları diyarbakır kitap fuarı behiç ak
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