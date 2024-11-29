Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta, 3 Aralık Engelliler Günü’ne eleştirel yaklaştık: Bir gün değil, her gün hatırlayalım…

Burak Sarı, “engellilere” yapılan “sağlamcılık” örneklerini bir bir anlattı.

Elif Gamze Bozo, engellilerin eşit yurttaşlık haklarını hatırlattı.

Murat Türker, IDFA’nın dikkat çeken belgesellerini yazdı:

Burak Soyer, engel tanımayan filmleri yazdı: İzlemeye var mısınız?

Meral Sözen, ironik bir dille yazdı: Bu gün, ironik bir biçimde hak temellilikten alabildiğine uzak bir sağlamcılık gösterisine dönüşüyor.

Ali Dinç, 3 Aralık öncesi medyanın sağlamcılık sınavını yazdı.

Arslan Özdemir, Uzak Şehir filmine eleştirel yaklaştı.

Çiğdem Yalman Kopan, Behiç Ak’ın yeni kitabını dair yazdı: Toplanın evden kaçıyoruz

Eğitimci ve yazar Nevzat Süer Sezgin, edebiyat ve çocuk ilişkisine şiddet bağlamında odaklandı ve Elif Çelebi’nin sorularına yanıt verdi.

Şeyhmus Diken, Diyarbakır Kitap Fuarı’na davet ediyor.

Mustafa Yıldız, Kürtlerin belediyeleri kayyım atanmasını eleştirirken, bazı öneriler de sunuyor.

(EMK)