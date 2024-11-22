Ruken Tuncel'in editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın mücadelesini merkeze alan yazılar okuyacaksınız.

HDK Eş Sözcüsü- DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, 25 Kasım’a giderken; Türkiye’de artan erkek şiddetini ve buna karşı yükselen kadın mücadelesini kaleme aldı: “Kadınlarla değişir! Haydi kadınlar, hep birlikte yeni yaşamı inşa etmeye, özgürlüğe ve barışa!”

Avukat Rozerin Seda Kip, kadının güçlenme ve özgürleşme yolculuğunu, kendi öz savunma öğrenme pratiği üzerinden anlattı: “Öz savunmayı öğrenmek, yalnızca fiziksel gücümü artırmakla kalmadı; aynı zamanda kendimi, sınırlarımı ve gücümü tanımama olanak sağladı.”

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 25 Kasım'a giderken; siyasette kadın mücadelesini kalem aldı: "Siyasette kadınların yaşadığı sorunları tartışmak ve çözüm yollarını belirlemek için ortak bir dayanışma hattı oluşturmanın zamanı geldi."

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Devrim Demir, kayyımları yazdı: “Kayyımlarla asıl hedeflenenin kadınlar, eşbaşkanlık sistemi olduğunu biliyoruz.”

Evrim Kepenek, sistematik erkek şiddetine maruz bırakılan ve yaşamak için meşru müdafaa haklarını kullanan Hülya, Serap ve Ezgi’nin hikayesini yazdı: “Adalet, bir kadının hayatta kalabilmek için savunmaya ihtiyaç duymadığı bir dünya inşa etmekle mümkün.”

Hatice Eroğlu Akdoğan, Fakir Baykurt’un “Tırpan” adlı romanının baş kahramanı 13 yaşındaki Dürü’nün 50 yaşındaki Kabak Musdu ile zorla evlendirilmek istenmesine karşı verdiği mücadeleyi yazdı.

Hatice Balkanlar Mutlu, Fransız yazar ve senarist Laetitia Colombani’nin, kadınların her türlü baskıya karşı ortaklaşan mücadelesini ele alan Saç Örgüsü kitabı üzerine yazdı.

Meral Sönmez, toplumun ve iktidarın sağlamcılık bakış açısını ve buna karşı yürütülecek mücadeleyi kaleme aldı: “Tüm ezilenlere alan açarak, öznelerin kendi seslerini yükselterek dayanışmayı büyütebiliriz.”

Burak Sarı, sağlamcılığa anlayışa karşı öz savunmanın gücünü yazdı: “Sağlamcılığa karşı öz savunmayı geliştirmek hayati sorumluluğumuz. Bunun da kolektif bir şekilde yapılması gerekiyor.”

Kıvılcım Akay, dünyadan ve Türkiye’den örneklerle politikacıların seçim dönemlerindeki iletişim stratejileri üzerine yazdı: "Mutfak hâlâ salt kadınla, politika ise salt erkekle özdeşleştirilen bir tanım. Daha kaba tabirle, dünya hâlâ haddinden fazla erkek."

Murat Türker, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Abdelhamid Bochnak’ın yaptığı; cinsel kimlik klişelerini anlatan Tunus yapımı L’Aiguille (The needle/İğne) adlı filmi kaleme aldı: "Meryem arada ümitsizliğe kapılsa da bir zamanlar kimsesiz olma durumunu artık evladıyla bertaraf edebileceğini haykırıyor ve ayaklarının üzerinde durabilecek cesur ve güçlü kadın profiline hepimizi inandırıyor."

Şeyhmus Diken, dört yıl aranın ardından 30 Kasım- 8 Aralık tarihlerinde Diyarbakır’da TÜYAP ile yeniden yapılacak olan fuara dair yazdı: "Yazmak büyük çoğunluğumuz için adeta bir sığınak ve nerdeyse kendimiz olabildiğimiz hal u ahval işte."

(RT)