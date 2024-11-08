biamag'da bu hafta

bianet’in cumartesi eki biamag’ın editörlüğünü bu hafta Hikmet Adal üstlendi. Tema yasaklar. Ancak yazılar bununla sınırlı değil.

Siyaset, edebiyat, kitap eleştirileri, belgesel filme ek olarak bir “bianet’te stajyer olmak” yazısı ve hatta Malta’dan bir içecek tarifi dahi var:

Metin Bayrak, Zygmunt Bauman’a Ulrich Beck’e, Manuel Castells’e, Antonio Negri’ye, Michael Hardt’a, Pierre Bourdieu’ya atıflarlar günümüzde anlam ve özgürlük arayışını yazdı.

Taylan Özgür Öz, bir mahalle kareografisiyle kendi iç yolculuğuna çıktı.

Murat İnceoğlu, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın hayat verdiği ‘Yasaklar’ oyunundan yola çıktı, toplumu her gün daha da boğan yasaklara değindi.

Kıvılcım Akay, Malta’daki sekizinci ayınca hem iki ülkede yaşayan kadınların aile içindeki konumlarını karşılaştırdı hem de bir yılbaşı içeceği-tatlısı tarifi verdi: Imbuljuta tal-Qastan

Murat Türker, 19 yaşından itibaren kamerasıyla Libya’daki savaşa dahil olan Donga’nın belgeselini anlattı.

Burak Sarı “Yasak mı ayrımcılıktan çıkar, ayrımcılık mı yasaktan?” diye sordu, bir erişebilirlik eleştirisi yaptı.

Melike Türkay, Türkiye’de sansürün boyutlarını bant daraltma uygulaması, dezenformasyon suçlaması ve etki ajanlığı düzenlemesi ile 5651 sayılı İnternet Yasası üzerinden anlattı.

Ali Bulunmaz, Enzo Traverso’nun Faşizmin Yeni Yüzleri kitabıyla bir post-faşizm yazısı kaleme aldı.

İrem Şimşek, bianet stajını yazdı: “bianet bana henüz yeni mezun bir öğrenciyken sektörde hızlandırılmış bir deneyim yaşattı.”

Evrim Kepenek, kadınlar ve LGBTİ+'ların sokaklardaki direnişini ‘yasaklar’ üzerinden baktı.

Şeyhmus Diken, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (DİTAM) “Kürt Meselesinde Çözümsüzlük Türkiye’ye Neler Kaybettiriyor” panelini yazdı.

Şadiye Dönümcü, Ayşegül Devecioğlu'yla yeni siyasi bir polisiye kitabı Kuma Daireler Çizen’i konuştu.

Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi’nde LGBTİ+ yasaklarını anlattı.

Elif Çelebi, Dilge Güney ile çocuk edebiyatında sansürün etkilerini ve otosansürün yazarlar üzerindeki baskısını konuştu.

(HA)