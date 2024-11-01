Ruken Tuncel'in editörlüğünü üstlendiği, “sağlık” temalı biamag’da bu hafta okuyacaklarınız;

İnsan hakları savunucusu, Adli Tıp Uzmanı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekimlik ve hak savunuculuğunu kaleme aldı.

Halk Sağlığı Uzmanı, TTB aktivisti Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, "Dünden bugüne Türkiye'de sağlık sistemi"ni yazdı.

Tıp Tarihi ve Etiği Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Murat Civaner, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan "yenidoğan çetesi" üzerinden sağlık politiklarının yarattığı sonuçları ve "çürümüşlüğü" ele adı.

Burak Sarı, "sağlamcılık" kavramını irdeledi: "Herkes için sağlığa erişim zor ama engelliler için iki katı zor."

Evrim Kepenek, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin 60.’sını düzenlediği Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde tartışılan “Yapay zeka psikoterapi yapabilir mi?” başlığını yazdı.

Şadiye Dönümcü, uzun yıllardır Parkinson ile mücadele eden eski Dışişleri Müşaviri ve TRT Genel Müdürü Cem Duna’nın “Parkinson Ama Son Değil” kitabını kaleme aldı.

Şeymus Diken, 10 yıl önce yaşamını yitiren "iyi hekimlik" örneği kardeşi doktor İlhan Diken'i anlattı.

Murat Türker, hak ihlallerini haberleştirirken baskıya ve şiddete maruz kalan gazetecilerin yaşadıklarını anlatan Meksika yapımı “Sessizlik vaziyeti” belgeselini yazdı.

Tuğçe Yılmaz, nakış ile fotoğrafları birleştiren sanatçı Damla Sandal ile işlerini, kadın ve queerlerin ona verdiği ilhamı ve işlerinin toplumsal hafızaya katkısını konuştu.

İrem Şimşek, Marmara Üniversitesi öğrencisi Eda Koçak ve Koç Üniversitesi öğrencisi Muhammed E. ile İsrail akademisine yapılan akademik ve kültürel boyuta dair şöyleşti.

(RT)