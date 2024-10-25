Evrim Kepenek’in editörlüğünü üstlendiği, “barış” temalı biamag’da bu hafta okuyacağınız yazılar şöyle:

Eren Keskin, barışın insan hakları açısından ne anlama geldiğini yazdı: Barış, zorunluluk mu ideal mi?

Burak Sarı, önyargıları sorguladı ve sorgulattı: Ben de “eğitilmezlerdenim”

Murat Türker, yönetmenliğini Marieke Blaauw, Job Roggeven ve Joris Oprins’in üstlendiği "Kota (Quota)" filmini yazdı: Meseleyi çok iyi anlatıyor

Nilgün Karataş, Yazar-Filozof Camus’ün “Veba” romanı ve Filozof Arendt’in “Kötüğün Sıradanlığı” kitabı üzerine çapraz okuma yaptı: Camus, duyarsızlığın; Arendt ise sorgulamayan insanların kötülüğü nasıl sıradanlaştırdığını anlatıyor bize.

Ercan Jan Aktaş, sadece kendisi sorgulamadı okuru da sorguya çağırdu: Barış ütopya mıdır?

Ayla Türksoy, çocukların toplumsal olaylardan nasıl etkilendiğine odaklandı: Çocuklar için onarıcı adalet

Berfin Şahin, Siyaset Bilimci ve Yazar Prof. Alev Özkazanç, Akademisyen Orhan Şener Deliormanlı ve Doç. Dr. Yaşar Suveren ile “Inceller” sorununu konuştu.

Metin V. Bayrak, övgüleri arasına bir yenisini ekledi: Barışa Övgü

Şeyhmus Diken, çatışma süreçlerinde sesi kısılan barırı, Kürt halkı açısından yazdı.

Erhan Üsküt, Yenidoğan Çetesi’nin odağında çocuklara yönelik şiddeti hikaye ile anlattı.

Evrim Kepenek, barış gazeteciliğinin mümkünatına değindi, yol ve yöntemleri derledi.

Berghof Vakfı'nın yönetici direktörü ve daha önce Birleşmiş Milletler'de insan hakları konusundaki yardımcı genel sekreterlik görevini yürütmüş Andrew Gilmour'un yazdığı ve The Economist'te yayımlanan bu makaleyi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve Eylül 2024 bianet stajyeri Ege Tonga çevirdi.

Ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Behice Boran’ın 1950 Barışseverler Derneği’nin kuruluşunu anlattığı söyleşisi, Çark Başak Dergisi’nin 14. sayısında yayımlandı. Söyleşiyi, “Behice Boran - Yazılar-Konuşmalar-Söyleşiler-Savunmalar Cilt-3” (Hazırlayan Nihat Sargın, Sosyal Tarih Yayınları, 2010, s. 1558-1560) kitabından aktarıyoruz.

(EMK)