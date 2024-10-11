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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 17:35
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2024 17:43
2 dk Okuma

biamag'da bu hafta

Ruken Tuncel'in editörlüğünde hazırlanan biamag’da bu hafta, edebiyat, belgesel, engelli hakları üzerine yazılar okuyacaksınız.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
biamag'da bu hafta

Ruken Tuncel'in hazırladığı biamag’da bu hafta…

Evrim Kepenek, 11.Bozcaada Ekoloji Filmleri Festivali'nde izlediği "Biz Radyoyu Çok Sevdik" isimli belgeseli yazdı: Yönetmenlerin de belirttiği gibi, belgesel bir dönemin mücadele alanı olarak radyoyu merkeze alırken, izleyiciyi bu dönemin derinliklerini keşfetmeye teşvik ediyor. Ne diyelim bir belgesel filmi de heybemize “izleyin izlettirin belgeselleri” kısmına ekledik.

Ayça Söylemez, 30 yıllık mahpusluğun ardından özgürlüğüne kavuşan yazar ve çizer Ahmet Bilge, ile konuştu. “30 yılın ardından dışarıda olmak nasıl hissettiriyor, neler değişmiş?” sorusunun yanıtını verdi: “Artık kapımı kendim açıp kapatıyorum, üzerime kilitlenmiyor.”

Şeyhmus Diken, Kürt yazar Mehmed Uzun’u ölümünün 17. yılında kaleme aldı: “Kürdün, onur mücadelesinin adıdır.”

Nilgün Karataş, 4 Ekim’de Fatih’te iki genç kadının öldürülmesiyle tartışmaya açılan İncel Hareketi’ni ünlü yazar Haruki Murakami’nin “Kadınsız Erkekler” adlı kitabı üzerinden ele aldı.

Burak Sarı, “Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali”ni yazdı: “Britanya’da kaza sonrası kör olan sanatçı James Biggs trafikte araçların onu fark etmesi için bastonunu beyaza boyuyor. 1931’de Fransa’da körler bunu bir simge olarak kabul ediyor. 15 Ekim Beyaz Baston ve Güvenlik Günü olarak ilan ediliyor.”

Ali Bulunmaz, 23 Mart 2011’de yaşamını yitiren yazar-mimar  Ali Teoman’ın Gezgin Günce adlı kitabını yazdı: “Yaşam canımı yaktığı için yazıyorum.”

Ercan Jan Aktaş, Hayatımda İz Bırakanlar dizisinde bu hafta Diyarbakır Cezaevi'nde uygulanan işkenceleri protesto etmek için 21 Mart 1982'de bir Newroz günü bedenini ateşe veren Mazlum Doğan’ı yazdı.

Burak Soyer, Tayfun Pirselimoğlu’nun İletişim Yayınları’ndan okuyucuyla buluşan  son romanı “Cerrah”ı kaleme aldı.

Murat Türker, Lee Soojung Pull adlı belgeseli üzerinden Güney Kore’de “Esrarın neden yasaklandığını” yazdı.

Selen Vargün Alıtkan, İzmir'de doğan Adana'da büyüyen Ankara'da üniversite okuyan ressam Dilan Sarıoğlu Lyngstad ile sanatını ve göç hikayesini konuştu.

(RT)

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İstanbul
biamag'da bu hafta
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