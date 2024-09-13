Anadili nedir? Anadili kimliğin inşasında nerededir? Anadili kültür, anadili hafıza, anadili bellek ve anadilinde yaşamak…

Ruken Tuncel'in hazırladığı biamag’da bu hafta, bu soruların cevabını bulacağınız yazılar okuyacaksınız.

Kayuş Çalıkman Gavrilof, anadili Ermeniceyi yazdı: "Soykırımın tanınması doğal olarak çok saygın bir mücadeledir ama anadilini koruyamayan bir ulusun soykırımın tanınması yolunda mücadelesi, zaten soykırımın amacına ulaştığının en güzel kanıtıdır."

Malfono Yusuf Beğdaş, Süryanicenin hikâyesini, tarihsel geçmişini, çalkantılarını ve bugününü kaleme aldı: “Hem anadili hem anadil: Süryanice...”

Hamide Rencüs, Arapçadan Türkçeye anadili hikayesini yazdı: “Bu ülkede ya eğitim hakkımız çalındı ya da anadilimiz…”

İsmail Avcı Bucaklişi, anadili Lazcayı, annesi Xalitipxe Ayşe’yi ve anadilinin yaşamındaki karşılığını anlattı: “Annemle sahip olduğum yoğun ve derinlemesine ilişkinin sebebi ondan öğrendiğim Lazcaydı. Annem beni Lazcaya daha çok bağlıyordu ve Lazcadan dolayı anneme daha çok bağlanıyordum.”

Derya Kap, UNESCO Dünya Tehlike Altındaki Diller Atlası'nda yer alan anadili Abhazcayı yazdı: “Ben anadilimde yazmıyorum ve okumuyorum; anadilimde rüya da görmüyorum. Yine de Abhazca ile kurduğum bağ çok güçlü…”

İsmet Konak, anadili Zazaca üzerine yazdı: "Karın altında bereketli bir toprak; Zazaca yok olursa o halk da yok olacak."

Evrim Kepenek, Hemşince için verilen mücadeleyi yazdı: "Kimanak ta hoza ik?"

Şeyhmus Diken, Kürtçe anadili hikayesini, anadili ile buluşmasını yazdı: “Dil’e gelmek ya da yüzleşmek!

Burak Sarı, anadili ve erişebilirliliği kaleme aldı: “Bana bir şeyler söyle kendi dilinden. Kendi dilinden ama. Söyle ki bir yol açılsın.”

Sami Tan, dilbilimi çerçevesinde Kürtçeyi irdeledi: “Kürt dili hem sözcük dağarcığı hem de dilsel özellikleri itibarıyla Ortadoğu’nun kadim dillerinden biridir.”

Rosalino Levantino, anadili Rumca ile hikayesini yazdı: “Çocukken anadilimi sokakta kullanmaktan çekinirdim.”

Metin V. Bayrak, anadili hakkı ve dilsel küçülme üzerine yazdı: “Bir hak olan anadili, insanın hayata katılımının temelidir.”

Ve Aytok Efe Bastacıoğlu, bianet’te geçirdiğini bir ayını kaleme aldı: “bianet’te sadece gazetecilik yapmıyorsunuz, birlikte bir yaşamı paylaşıyorsunuz.”

Türkiye’nin 16 dilinde annelere şarkılar

(RT)