Ruken Tuncel'in hazırladığı biamag’da bu hafta…

Yağmur Karagöz, Züleyha Yılmaz’ın çevirdiği İthaki Yayınları’nın okuyucuyla buluşturduğu Arjantinli gazeteci yazar Mariana Enriquez’in, ilk öykü kitabı “Yatakta Sigara İçmenin Zararları”nı kaleme aldı.

Ayça Söylemez, gündemdeki yapay zeka ve etik tartışmalarına, konunun 5 sezon boyunca irdelendiği Person of Interest dizisine atıfla dahil oldu.

Burak Soyer, Zeynep Ergin'in çevirdiği Ketebe Yayınları’nın okuyucuyla buluşturduğu Juan Emar’ın “Dün” kitabını yazdı.

Şeyhmus Diken, Everest Yayınları’nın okuyucuyla buluşturduğu Mehmet Veysi Boran’ın ilk romanı “İki Meltem Arasında”yı kaleme aldı.

Aykan Sever, 2016’da OHAL döneminde yayımlanan KHK ile görevinden ihraç edilen Cemal Yıldırım ile verdiği mücadele üzerine söyleşti.

Rosalino Levantino, yönetmenliğini Emmanuel Siess’in yaptığı Fransa yapımı İfade (La déposition/The deposition) adlı belgesel üzerine yazdı.

Metin V. Bayrak, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde “kan davası”na karşı mücadele veren ancak iki yıldır yine bir “kan davası” nedeniyle ailesiyle birlikte evinden çıkamayan barış elçisi M. Burhan Hedbi’nin hikayesini kaleme aldı.

Mustafa Yıldız, toplumsal belediyeciliği dünya örnekleri üzerinden anlattı. Türkiye’deki muhalif belediyelere öneriler sundu.

Arslan Özdemir, Türkiye’de yükseköğretimde yaşanan sorunları, üniversite öğrencilerinin eğitimden kopuşunu ve nedenlerini sıraladı.

Burak Sarı, engellilere yönelik ayrımcılığı mikrosaldırganlık kavramı üzerinden anlattı.

Heidi Korkmaz, Puştlar Pazarı şiiriyle…

(RT)