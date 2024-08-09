Ruken Tuncel’in editörlüğündeki biamag’da bu hafta…

Kıvılcım Akay, Kürt kültürünü ele aldığı yazısında, mutfak/yemek, anadili ve kültürel devamlığın yöntemlerine dikkat çekiyor.

Sema Aslan ve Ulaş Özdemir, yönetmen Ümit Kıvanç’la Madımak Katliamı ve "Çok Kötü Bir Şey Oldu" belgeseli üzerine konuştu.

Burak Sarı, hak savunuculuğu, engelli hakları ve erişebilirlik üzerinden Türkiye’de gelinen noktayı yazdı.

Metin V. Bayrak, felsefi düşünme yöntemlerinin insan yaşamına katkılarını ve Felsefi Danışmanlık kavramını irdeledi.

Erdem Özgül, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden edebiyatçı Ferit Edgü’yü eserleri üzerinden anlattı.

Burak Soyer, Nobel Ödüllü yazar Patrick Madiano’nun en çok ilgi gören kitaplarından biri olan “Dora Bruder”iyi kaleme aldı.

Murat Türker, Uruguay’da seks işçisi Karina ve meslektaşlarının hayatını ele alan iki kadın yönetmen Marta García ve Sol Infante’nin Bednam adlı belgeselini yazdı.

Şeyhmus Diken, bu haftaki yazısında konuk olduğu Burhaniye Kitap Fuarı'nı ve Kazdağları eteklerinde yaşayan halkın ekoloji mücadelesine yer verdi.

Heidi Korkmaz, “Kafamın içi kazan” başlıklı bir deneme kaleme aldı.

Pınar Öztürk, Slavoj Žižek’in Project Syndicate’te yayınlanan Paris Olimpiyatlarını konu alan yazısını Türkçeye çevirdi.

(RT)