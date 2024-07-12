Ruken Tuncel’in editörlüğündeki biamag’da bu hafta'da Kıvılcım Akay, Aysel Önen, Bülent Aydın, Tuğçe Yılmaz, Rosalino Levantino, , Ali Bulunmaz , Toprak Yıldırım, Burak Sarı ve Metin V. Bayrak’ın, yazıları ile Nehir Özcan’ın çevirisini okuyacaksınız.

Kıvılcım Akay, bugünü yarına heba etmeyenler için “Dünyanın en güzel Z planı”nı anlattı.

Bülent Aydın, Dipnot Yayınları’ndan çıkan, Selahattin Demirtaş ve Yiğit Bener'in birlikte kaleme aldığı “Arafta Düet’i yazdı.

Ali Bulunmaz, Peter Singer’ın, ilk baskısı 1975’te yapılan ve zaman içinde genişlettiği ‘Hayvan Özgürleşmesi Hemen Şimdi’ kitabı üzerinden insanların hayvanlara karşı işlediği suçları ve türcülüğü kaleme aldı.

Tuğçe Yılmaz, iklim krizi ve hava kirliliğinin Hindistan ve özellikle Delhi üzerindeki etkilerini anlatan “Görünmez Şeytanlar” belgeselini yazdı.

Burak Sarı, kalıplaşan ayrımcı söylemlerin kimleri hedef aldığı ve sonuçlarını “Kesişimsellik” üzerinden anlattı.

Toprak Yıldırım, toplumda tüm ötekilere karşı her gün daha da artan nefret ve nefret söylemleriyle nasıl baş edilebileceğini yazdı.

Aysel Önen, iktidarın, kadınların iradesini tanımayan ve kadın kurumlarını hedef alan kayyım politikasını kaleme aldı.

Metin V. Bayrak, “can sıkıntısı” kavramını, tarihten bugüne değişimini, sınıfsal farklılıklarını, modern yaşamdaki karşılığını yazdı.

Rosalino Levantino, Türkiye coğrafyasında mezarlıklara yönelik saldırıları ve Litvanya’da mezarlıklara gösterilen saygıyı Litvanya yapımı “Mezar kazıcıları” adlı belgesel üzerinden anlattı.

Nehir Özcan, healthline'da yer alan “rahatlamaya ve gevşemeye çalışırken daha fazla stres yaşamak” anlamına gelen “stresslaxing” kavramını irdeleyen “Neden rahatlamaya çalışmak sizi strese sokabilir?” başlıklı yazıyı çevirdi.

(RT)