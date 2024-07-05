Hikmet Adal’ın editörlüğündeki biamag’da bu hafta'da Şadiye Dönümcü, Seray Genç, Burak Sarı, Arslan Özdemir, Nilgün Karataş, Şehmus Diken, Alihan Demir, Murat Türker, Toprak Yıldırım, Heidi Korkmaz ve Kıvılcım Akay'ın sergi, edebiyat, sinema, mekan hafızası, engellilere yönelik ayrımcılık anlattığı yazıları ile Behzat Baran Ayhan'ın çevirisini okuyacaksınız.

Seray Genç, Gezi Direnişi'nin anısına Akbelen’den Hambach’a eko-yıkıma karşı direniş belgesellerini derledi: Ne ıssız Finlandiya Ormanları’ndaki Mika ve İda ne İkizköylüler ve ne de şimdilerde Gördes’in gözlerden ırak ama gönüllerden ırak olmayan bir köyünde direnen Kalemoğlulular hiç yalnız kalmadılar, kalmayacaklar

Behzat Baran Ayhan, The Guardian’dan Elizabeth Bennett’in keleme aldığı Fiona Burke’nin koronavirüs karantinasında ABD-Meksika sınırındaki bir göçmen merkezindeki deneyimlerini anlattığı hikayesini çevirdi.

Burak Sarı, "Her platforma çoğunluğun erişimi temel hak, ‘anormal’ kabul edilenlerinki özel gereksinimdir" diyerek körlerin internet sitelerinde yaşadığı erişebilirlik sorunlarını anlattı.

Arslan Özdemir, gençlerde deizm, agnostizm ve ateizm tartışmasını yazdı.

Nilgün Karataş, Pulitzer ödüllü Colson Whitehead’ın, ırkçılık ve insan onuru meselesine odaklandığı romanı Nickel Çocukları’nı kaleme aldı: İki siyahi gencin hikayesi çok net anlatılmasına karşın roman, okura kendi ikilemini yaşatıyor.

Alihan Demir, yazar Abdullah Aren Çelik’in kitabı Yediler Teknesi’ni inceledi.

Murat Türker, aile içi tecavüzü daha önceki üç kitabında teferruatıyla mevzu edinen yazar Christine Angot’un Bir Aile adlı belgeseli keleme aldı.

Toprak Yıldırım, Levan Akın’ın Batum’dan İstanbul’a Gürcü toplumundan Türk toplumuna uzanan genç nesilden yaşlı nesle ve cis yaşamdan transların yaşamına ışık tutan son filmi Geçiş’i anlattı.

Heidi Korkmaz “Genç Adam ve Yaşlı Kadın” adlı öyküsünde küfürbaz bir genç ile yaşlı bir kadının kesişimine odaklandı.

Kıvılcım Akay, göç ettiği bir ülkede içgüdüsel bir duyguyla, kendi varlığını sürdürmenin en ilkel formlarından birini tercih etmesini, ‘ekmek yapma’ mücadelesini yazdı.

Şehmus Diken, "Yapı yakın günlerde kapısına kilit vurularak boşaltıldı. 'Burası acaba ne olacak?' sorusu orta yerde dolanırken iki söylem sokağa ve dile düştü" dediği, Diyarbekir’de kafeye dönüştürülme riski altındaki PTT binası yazdı.

(HA)