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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 16:28
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 16:30
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biamag'da bu hafta

Gezi Direnişi’nin 11. yılı, sinema eleştirileri, tiyatro izlenimleri ve bir kitap kızı: “Cunta Kızı”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
biamag'da bu hafta

Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta okuyacaklarınız şöyle:

* Tülin Tankut, Gürcistan önemli bir filmi anlattı, “Başlangıç”: Yena’nın çiğnenen onuru

*Başak Canda, “tanımlanmış iyilik” dediği Jeanne Maria Elvire Devos’u anlattı.

* Rosalino Levantino, Sinan Güldal’ın “Bir Çürüyen Ütopya" isimli belgeseline odaklandı: Geçmişi unutulmuş, ruhu kayıp, bir çürüyen ütopya

* Burak Soyer, Şule S. Çiltaş’ın “Cunta Kızı” isimli kitabını yazdı: 12 Eylül’den soğuk bir yüz

* Melek Turgay, Günışığı Yayınları, "Şut ve Gol!" isimli kitabı yazdı: Takım ruhu zaferi ateşliyor

* Metin V. Bayrak, dijitalleşmeyi anlattı: Yapay zeka ne kadar duygusal olabilir?

* Deniz Mahabad, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen "Söylence" Karma Resim Sergisi’ni yazdı.

*Can Öztürk, TikTok, ABD gerginliğini yazdı, Türkiye’ye değindi.

*Burak Tanyılmaz, tarihin sayfalarında dolaştırdı.

*Suzan Saka, Cumartesi Anneler’ni yazdı.

* Serhıldan Hülakü, “Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” oyununu yazdı.

*Şeyhmus Diken arkadaşı sinemacı arkadaşı Şuayip Adlığ’ın ardından yazdı.

(EMK) 

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