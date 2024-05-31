biamag'da bu hafta
Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta okuyacaklarınız şöyle:
* Tülin Tankut, Gürcistan önemli bir filmi anlattı, “Başlangıç”: Yena’nın çiğnenen onuru
*Başak Canda, “tanımlanmış iyilik” dediği Jeanne Maria Elvire Devos’u anlattı.
* Rosalino Levantino, Sinan Güldal’ın “Bir Çürüyen Ütopya" isimli belgeseline odaklandı: Geçmişi unutulmuş, ruhu kayıp, bir çürüyen ütopya
* Burak Soyer, Şule S. Çiltaş’ın “Cunta Kızı” isimli kitabını yazdı: 12 Eylül’den soğuk bir yüz
* Melek Turgay, Günışığı Yayınları, "Şut ve Gol!" isimli kitabı yazdı: Takım ruhu zaferi ateşliyor
* Metin V. Bayrak, dijitalleşmeyi anlattı: Yapay zeka ne kadar duygusal olabilir?
* Deniz Mahabad, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen "Söylence" Karma Resim Sergisi’ni yazdı.
*Can Öztürk, TikTok, ABD gerginliğini yazdı, Türkiye’ye değindi.
*Burak Tanyılmaz, tarihin sayfalarında dolaştırdı.
*Suzan Saka, Cumartesi Anneler’ni yazdı.
* Serhıldan Hülakü, “Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” oyununu yazdı.
*Şeyhmus Diken arkadaşı sinemacı arkadaşı Şuayip Adlığ’ın ardından yazdı.
(EMK)