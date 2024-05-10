biamag'da bu hafta

Bu hafta, Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz MAG’da okuyacaklarınız…

Didem Pekün ve Mihran Tomasyan “Bazen Hep Birlikte” filmini Ayşegül Özbek’e anlattı.

Metin V. Bayrak, kardeşlik, eşitlik ve bir arada yaşamayı gündeme alarak Avrupa Günü’nü yazdı.

Sinan Ok, Engelliler Haftası’nın “anlamsız ve zararlı” klişelerini yazdı: Engelliler ev hapsinde

Nilgün Karataş, Daniel Keye’nin "Algernon’a Çiçekler" isimli kitabını yazdı.

Ahmet Karadağ, mahpus avukat Selçuk Kozağaçlı’yı hatırlattı: İnayet

Pınar Taşçı, Hatice Demir’in “ Günlerden Bir Gün” kitabı üzerine yazdı.

Aygün Atilla, duyguları yazdı ekledi: Duygular bulaşıcıdır. Bağlılık, karşılıklılık ve dayanışmanın en önemli parçalarından biri neşe.

Murat Türker, Silva Khnkanosian’ın "Michigan’tan Uzakta (Far from Michigan)" adlı belgeselini yazdı: Çanlar kimin için çalıyor?

Burak Soyer, Etsu Inagaki Sugimoto’nun kaleme aldığı “Samuray’ın Kızı” kitabını anlattı.

Ali Bulunmaz, Enzo Traverso’nun “Devrim”ini anlattı: Hikaye bitmedi

Sebüktay Kaan, Nobel ödüllü şair Harry Martinson’un şiirini yazdı.

Arslan Özdemir, “Gaddar” dizisini yazdı.

Akın Güre,1 Mayıs’taki hislerini yazdı.

Şeyhmus Diken, Pervin Chakar, Nurettin Rençber ve Tara Mamedova’nın Diyarbakır konserlerindeki izlenimlerini yazdı.

(EMK)