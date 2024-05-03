biamag'da bu hafta

"Yurdundan, dostlarından uzakta yaban ellerde, sürgünlükte bir hastane odasında, hem de Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde hayata gözlerini yumdu Celal Başlangıç." Şeyhmus Diken yazdı.

Murat İnceoğlu, 12 Eylül'ün önemli işkence yerlerinden biri olan Gayrettepe üzerinden mekanların belleğini yazdı: İsimler ve mekanlar değişse de yaşananlar değişmiyor.

Evrim Kepenek, mahpus gazeteci Esra Solin’in tutuklanmasına dair yazdı: Mesleğimiz için bir arada durabilmeli ve dayanışmanın ibresini eşitlik ve adaletten yana çevirebilmeliyiz.

Fransa’nın boyunduruğundan kurtulma sürecinde Cezayirli direnişçi kadınları anlatan belgesel “Les mots qu’elles eurent un jour”u Murat Türker yazdı.

Kadınların temsilinde adım adım bir proje olan 'Mor Merdiven'i Ayşe Kaşıkırık, Gonca Deniz Yılmaz'a anlattı.

Suzan Saka, "3 Mayıs, ana akım medyada tanınmayan, yereldeki gazetecilerin de günü" diyor ve hapishanede tutulan Diren Keser'i anıyor.

Merve Durceylan ve Serkan Atay yeni şarkıları “Yenilmezler”i ve bağımsız müzisyenlerin sorunlarını Burak Soyer'e anlattı.

Arslan Özdemir yazısında,“Bir öğretmenin, şiddet ve nefret söylemini teşvik etmesi, yetiştirdiği nesle telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir” diyor.(AÖ)