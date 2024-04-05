biamag'da bu hafta

Rejim karşıtı muhalif seçmenin sessizliğini bozduğunu belirten Mehtap Tosun yazısında, "Bu seçimde duygular değil, hakikatler önemliydi" diyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Genel Koordinatörü Yüksel Genç, seçim sonuçlarını İnanç Yıldız'a değerlendirdi.

Dark pop ikilisi GOSS, yeni şarkısı “Olası Kazalar”ı yayınladı. İkili Burak Soyer'in sorularını yanıtladı.

Tuğçe Yılmaz, "The Conjuring" korku filmi serisini yazdı: Ed ve Lorraine Warren’ın korku tüneline hoş geldiniz.

Behiç Ak’ın ilk baskısını 2008'de İletişim Yayınları’nda yapan, geçen ay Günışığı Kitaplığı’ndan yeni baskısıyla çıkan “Uyku Şehir” romanını Çiğdem Yalman Kopan yazdı.

Şeyhmus Diken bu haftaki yazısında, "Tarihi yeniden okuyup sadece kendi özgücüne güvenerek o özgücün belirleyiciliğinde sahici dayanışmacılarla bir arada kararlı sükunete ihtiyaç var…" diyor.

Hüseyin Şengül, artık o eski klasik siyasetlerin dünyadaki değişimler karşısında kadük kaldığını söylüyor: CHP dünyayı ve Türkiye’yi yeniden okumak zorunda.

Murat Türker, Brezilya yapımı güncel belgeselleri okurla buluşturuyor. (AÖ)