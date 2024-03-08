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Yayın Tarihi: 8 Mart 2024 17:23
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2024 17:38
1 dk Okuma

biamag'da bu hafta

Seçimlere giderken CHP, İzmir'de bir güncel sanat mekanı Hayy, Altyazı sinema dergisinin dünü-bugünü, Kolombiya'daki cezasızlık kültürü, Hamiyet müzikali... biamag bu gece yayında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
biamag'da bu hafta
İrem Sözen "Hippo"

Bu hafta biamag'da okuyacaklarınız şöyle:

Ayça Söylemez, Kolombiya’nın en büyük paramiliter gruplarından birinin lideri olan Salvatore Mancuso’nun “barış anlaşması” gereği tutuksuz yargılanmasının ardından ülkedeki cezasızlık kültürüne dair yazdı.

Tuğçe Yılmaz, sinema dergiciliğinde bir mihenk taşı olan Altyazı Sinema Dergisi ekibiyle konuştu. 

“Tırmanan Kadınlar” ekibinden Zeynep Dodurka ve Sumru Tamer, Ayçe İdil Ağca'nın sorularını yanıtladı.

Selen Vargün Alıtkan'ın Göçmen Günlükleri'nin konuğu, Lennart Axklo.

Ayşegül Özbek, İzmir Kemeraltı'ndaki Hayy Açık Alan'a ve devam eden sergisi “İçimiz Boşluğu Hatırlasın” üzerine Saliha Yavuz ile konuştu.

Müzisyen, yönetmen, senarist, yapımcı Nihan Belgin’in son teklisi “Kozmos” üzerine Burak Soyer'in sorularını yanıtladı. 

Mustafa Yıldız, "Türkiye İttifakının içinde kurumsal olarak bulunan hangi sosyal demokrat veya sosyalist parti var?" diye soruyor.

Murat Türker, 26. Selanik Uluslararası Belgesel Festivalindeki filmler üzerine yazdı.

Şeyhmus Diken yazdı: Seçime doğru Kürdün kaderi!

Yeni sezon oyunu "Hamiyet" müzikali üzerine Buse Kaynarkaya yazdı.(AÖ)

biamag
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