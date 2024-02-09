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YAŞAM
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 17:06
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 17:20
1 dk Okuma

biamag'da bu hafta

Felsefe, sağlıklı gıdaya erişim, edebiyat, belgesel, fotoğraf ve Çernobil bu hafta okuyacaklarınız arasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
biamag'da bu hafta

Bu hafta biamag'da okuyacaklarınız şöyle:

Metin V. Bayrak, 14 Şubat yaklaşırken "Aşkla yüzleşme" üzerine yazdı.

Arslan Özdemir yazısında, "İnsanların sorgulamaktan aciz olmaları, toplumda eleştirel düşünme ve yaratıcılığın azalmasına neden olabilir" diyor.

Murat Türker, Anders Skovbjerg Jepsen'in filmi "Sessiz Bir Hikâye"yi yazdı. Belgesel yönetmeni Anders filminde şahsi tecrübesini cesurca aktarıyor.

Heidi Korkmaz bir başınalık üzerine bir deneme kaleme aldı.

İbrahim Gürbüz’ün “Ülkemin Gölgesinde Bir Uzun Yol I. Yaşamın Kıyısında” İsmail Beşikçi Vakfı  Yayınlarınca okurla buluştu. Deniz Mahabad, biyografi, otobiyografi ve kitap üzerine yazdı.

Yıldız Polat Taş, oğlunun öğretmeninden aldığı bir uyarı üzerinden yazdı: Salgılarınızı özgür bırakın!

"Duyguya Tarif Gerek" kitabının yazarı Tuba Gürcan, “Kimseye endüstriyel bir şey yedirmek istemiyorum” diyor. Gürcan, Günsu Özkarar'ın sorularını yanıtladı.

Tuğçe Yılmaz, fotoğrafçı Emin Altan ve ekoloji aktivisti-editör Cemil Aksu ile 20. yüzyılın en büyük ve en ağır teknolojik felaketi Çernobil’i “Çernobil: Kâinat İçin Küçük, İnsanlık İçin Dev Bir Adım” kitabı üzerinden konuştu.

Stella Aciman kitabı “Ateş, Su, Toprak”ı Burak Soyer'e anlattı. (AÖ)

biamag'da bu hafta
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