biamag'da bu hafta

Ayça Söylemez, son olarak çete baskınını soruşturan savcının da suikasta kurban gittiği Ekvador’daki durumu yazdı: “OHAL de çete şiddeti de devam ediyor.”

Yazar Melih Günaydın ikinci kitabı “Buzlar Çözülünce”yi Evrim Kepenek'e anlattı.

FarDas, Bitlis yöresinin meşhur türküsü “Kızlar Kızlar” cover’ını dinleyiciyle buluşturdu. Grup, Burak Soyer'in sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'daki 'Sessizlik Zinciri: Kadın Siyasi Mahpusların Etrafındaki Duvarları Yıkmak' konferansı katılımcıları arasında Sinn Fein Avrupa temsilcisi ve eski Avrupa Parlamentosu üyesi Martina Anderson da vardı. Anderson, Bircan Değirmenci'ye konuştu.

Şeyhmus Diken, "Zarif, odağına insan olmanın erdemini yerleştirmiş, sahiden bir öğretmen, bilginin paylaşıldıkça kıymeti olduğuna inanmış bir dosttu" diyor Nejdet Özgüler için.

Sanatçı, insan hakları savunucusu ve Barış Akademisyeni Nâzım Hikmet Richard Dikbaş’la altıncı kişisel sergisi “Herkes Heyecanlanır Sanmıştım” üzerine Tuğçe Yılmaz konuştu.

Dilan Aydın'dan Jülide Kural’ın ‘Ben Rosa Luxemburg’u üzerine bir yazı.

"Eğitimin ezen-ezilen, ast-üst, buyuran-buyurulan, etkin-edilgen, güçlü-zayıf, siz-sen söylemlerine içkin olduğu ileri sürülebilir" diyor Metin V. Bayrak yazısında.

Murat Türker, İtalya’nın Trieste kentinde bu sene 35. kez organize edilen film festivali programını değerlendirdi.

Tufan Erbarıştıran'ın 'Karşı Kıyının Yankısı' Yunancaya çevrildi. Deniz Mahabad kitap üzerine yazdı.(AÖ)