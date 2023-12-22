biamag'da bu hafta

Evrim Kepenek, "Fotoroman Kralı" oyununun yönetmeni Ahmet Şeninak ve oyuncu Orçun Ucal ile konuştu.

Tuğçe Yılmaz MUBI'de gösterilen "Kabahatliler" filmi üzerine yazdı: 20 yıl boyunca çalışmak mı, birkaç yıl hapishanede kalmak mı?

CİSST'ten Heval Zelal Avcı, mahpusların ifadelerinden yola çıkarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını anlattı: “Devlet darağacını kaldırdı ama idamı kaldırmadı.”

Rosalino Levantino, yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu’nun üstlendiği "Büyük Zarifi Apartmanı" oyunu üzerinden "Ben de mi gitsem?" diye soruyor.

Burak Soyer, John-Paul Stonard’ın “Başlangıçtan Bugüne Sanatın Öyküsü” üzerine yazdı.

Şeyhmus Diken, bitimine iki gün kala Diyarbakır Kitap Fuarı'nı anlattı.

Altyazı Sinema Dergisi için Selin Gürel'in kaleme aldığı "Başka Bir Hayatta", aidiyetin konforu karşısında derin derin iç geçirten bir film.

Yasemin Barlan, 5 Harfliler'de kaleme aldığı "Benim Sinemalarım" filmi değerlendirmesinde, "Klişe bir Yeşilçam hikâyesi olabilecekken iki kadın sinemacının elinde bambaşka bir filme dönüşüyor" diyor. (AÖ)