biamag'da bu hafta okuyacaklarınız:

6 Şubat öncesi Antakya'sında geçen kısa film "Çember"in yönetmeni Berkan Aktepe, Vecih Cuzdan'ın sorularını yanıtladı: Yüreğimdeki yarayı iyileştiremiyorum

Murat Türker, Atefeh Khademolreza'nin "Meteor" isimli filmini yazdı.

Şeyhmus Diken, opera sanatçısı Pervin Chakar'ı yazdı.

Aykan Sever, "Venezuela-Guyana gerilimi ve 'tarih'ten kurtulabilir miyiz?" yazısıyla bu hafta okurla buluşuyor.

Aslı Erdoğan örneği üzerinden anadilinden sürgün bir yazar olmayı irdeliyor Ahmet Karadağ.

Geçen hafta gösterime giren Christian Petzold’un merakla beklenen son filmi "Kızıl Gökyüzü"nü Tuğçe Yılmaz yazdı.

Bedri Adanır, Dr. Fırat Taş ile “Sözlü Gelenekler ve Tarih: Cumhuriyet Döneminde Kürtler ve Dengbêjler” üzerine konuştu.

Zeynep Rade Fransa'dan yazdı: Öldürülen kadınların isimleri Paris duvarlarında: Türkiye’de yapsak sonu nereye varır?

Ferid Demirel, "Şehrin Karakutusu" projesinin kurucu ve koordinatörü Mahir Fırat Fidan ile konuştu.

Kadirhan Simav, ilk solo şarkısı "Tut Elimden"i yayınladı. Simav, Burak Soyer'in sorularını yanıtladı. (AÖ)