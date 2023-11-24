Evrim Kepenek’in editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta okuyacaklarınız...

Tuğçe Yılmaz, akademisyen ve araştırmacı Deniz Gedizlioğlu ile “Aşk-ı Memnu Efsanesi” belgeselini, diğer “Aşk-ı Memnu” uyarlamalarını ve Türkiye’de güncel olarak en çok izlenen dizileri konuştu.

Murat Türker, Amsterdam’da bu sene 36. kez düzenlenen belgesel festivali IDFA’yı anlatmaya devam etti.

Metin V. Bayrak, kavramları felsefe üzerinden düşündürmeye devam etti, bu kez sordu: Sahi sevgi nedir?

Burak Soyer, Kirsten Miller, “Değişim” romanı üzerine yazdı: Feminist ve polisiye.

Aykan Sever, “Arjantin ve Hollanda'da iki neo-faşistin seçim kazanması elbette tesadüf değil” diye başladığı yazısında Arjantin'de, 19 Kasım seçimlerini açık ara kazanan Javier Milei’ye odaklandı.

Ayça Söylemez, Kolombiya’da büyük çoğunluğu kartelin sorumlu olduğu zorla kaybedilen binlerce kişinden bazılarının cesetlerinin, bir baraj inşaatıyla nasıl ortaya çıktığını ve bu durumun daha da büyük bir arama çalışmasına ön ayak olduğunu yazdı.

Bedri Adanır, Ensar Özdemir’in hazırladığı "Çürüme" isimli kitaba odaklandı.

Evrim Kepenek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü öncesinde AVM’de çalışan temizlikçi kadınlarla görüştü, izlenimlerini yazdı.

Numan Yiğit, “Sur’da Devran” filmini odağına aldı, eleştiri ve önerilerini yazdı.

9 yaşındaki Yusuf Akbaş kendi öğretmeni ve tüm öğretmenler için yazdı.

(EMK)