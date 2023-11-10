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Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 17:16
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 17:40
1 dk Okuma

biamag'da bu hafta

Sinema, müzik, dizi ve festivallerin yanında direniş yazıları da bu hafta okuyacaklarınız arasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/biamag-da-bu-hafta.jpg

Bu hafta biamag'da okuyacaklarınız arasında şunlar var:

Aykan Sever, devam eden savaşlar ve neo-faşizm üzerine yazdı: Zulüm ehliyeti.

Tuğçe Yılmaz ve Vecih Cuzdan, karpuz meyvesinin Filistin direnişinde nasıl bir sembol haline geldiğini yazdı. 

Altyazı Sinema Dergisi'nden Ekrem Buğra Büte'nin "Bir Düşüşün Anatomisi" filminin kritiğini paylaşıyoruz. 

Zeynep Akat, Çağan Irmak'ın yeni dizisi "Yaratılan"ı kaleme aldı. 

36. Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali IDFA açılış töreniyle 8 Kasım'da başladı. Murat Türker, festivali ve Amsterdam maceralarını anlattı. 

Etnomüzikolog Serdar Canan, "Kürt müziği için teorik çalışmalara ihtiyaç var" diyor. Adem Özgür'ün söyleşisi.

Psikolog, yazar Hicran Tülüce, "Narsisizm, Makyavelizm ve psikopati 2002 yılından beri ‘karanlık üçlü’ şemsiyesi altında anılır” diyor. Burak Soyer yazdı.

Şeyhmus Diken "Şiir ve köprü" yazısında, "Üzerine şiir yazılan 22 köprünün hepsi de kendi hikâyesinin kahramanı" diye anlatıyor.

Şadiye Dönümcü, 29 Ekim'de son bulan "Başka Kayda Rastlanmadı: Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi" sergisini anlattı. (AÖ)

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