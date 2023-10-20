biamag'da bu hafta

biamag'ta bu hafta okuyacaklarınız:

Sedat Uysal, "Seattle Mektubu"nda hem içeriden hem de hepimize ait bir hikaye anlatıyor: Çatal iğnesi.

Gestalt Terapi’nin atası sayılan Fritz Perls’in hayatını ve kuramının kavramlarını anlatan “Her İnsan Kendini Tamamlamak İster” kitabını Burak Soyer yazdı.

Bu hafta Murathan Mungan'ın yeni kitabı "995 km" ile ilgili iki yazı var: Şeyhmus Diken ve Eylem Ata Güleç'in kaleminden...

Mustafa Yıldız, bu haftaki yazısında "Koşullar ne olursa olsun Kürt siyasi hareketi kendini yeniler" diyor.

Tuğçe Yılmaz, Netflix'te geçen hafta yeniden izleyiciyle buluşan Özcan Alper'in "Karanlık Gece" filmini yazdı.

Murat Türker, Pathan kız kardeşler filmini anlattı: "Müslüman kadınların Hindistan’daki mücadelesi."

İlk edisyonu İsviçre’de düzenlenen “What is Gender?” (Cinsiyet Nedir?) sergisinin, ikinci edisyonu Türkiyeli sanatçıların katılımıyla açılıyor. Evrim Kepenek'in söyleşisi.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı Genç Sanatçı Fonu’na bu yıl değer görülen kukla sanatçısı Dilan Uğur ile Ali Dinç konuştu.

Ankara, Eskişehir ve İstanbul'da izleyiciyle buluşacak "Ayna Ayna"nın yönetmeni Söylemez, "Bir kadının sokakta yürümesini, telaş içinde değil, orayı keşfediyor gibi, orada düşünüyor gibi yürümesini önemsiyorum" diyor. Ayşegül Özbek'in sorularını yönetmen Söylemez ve senarist Haşmet Topaloğlu yanıtladı. (AÖ)