biamag'da bu hafta

Bu hafta Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan biamag’da okuyacaklarınız şöyle:

Ferid Demirel, Amed Şehir Tiyatrosu'nun (AŞT), yeni oyunu "Mirina Jeanne D’Arcê ya Din” yönetmeni Berfîn Emektar ile söyleşti: “Kürt kadın oyuncular, çok emek vermesine rağmen görünür değil.”

Ayla Türksoy, ifade özgürlüğüne sosyal Twitter üzerinden odaklandı: “Mavi Tık: Parayı veren kuşu alır.”

Vecih Cüzdan, Elif Gülez’le “Midilli Operasyonu” üzerine söyleşti: “On yaşındaki Deniz’in dünyayı anlama çabası”

Şadiye Dönümcü, Sığınak Kültür Sanat’ta 20 Ekim 2023’e dek açık olan sanatçı Onur Dal’ın OBSES(İF)SIVE adlı karma sergisini yazdı.

Rosalino Levantino, "1001 gece (1001 noć/1001nights)" adlı belgeselle tanıştırdı: “Yaşlanan insanların yalnız kalışına hassasiyetle yaklaşan ama dizilerin aksine duygu sömürüsüne yaslanmayan, şirin olduğu kadar düşündürücü bir kısa filmle karşı karşıyayız; televizyonda izlediklerimizin uyuşturucu tesirine dokundurma da cabası!”

Fidan Sarsılmaz, anadili mücadelesini anlattı: “Defter, kalem ve kitaplar; silahlarım ve zırhlarım. Varlığımı geri almak için giriştiğim bu savaşta onlar beni kurtaracaktı, dilsiz bir yerden biliyordum bunu.”

Aykan Sever, uluslararası ilişkilere barışçıl perspektifle bakmaya devam etti.

Heidi Korkmaz, ilgi çeken öykülerini anlatmayı sürdürdü.

Ercan Jan Aktaş, Yılmaz Güney’in “Yol” filmi üzerinden kendi yollarını anlattı.

Arslan Özdemir, çocuklar ve uyuşturucu madde kullanımı üzerine yazdı.

Şehmus Diken, kitapları halkların gönlünde iz bırakan Mehmed Uzun’u yazdı.

Burak Soyer, Aslı Kotaman’ın yazdığı “Sanatın Erkeksiz Tarihi” kitabını yazdı.

(EMK)