Dîroka Weşanê: 11 Mijdar 2025 12:44
 ~ Nûkirina Dawî: 11 Mijdar 2025 13:00
1 xulek Xwendin

Bi sitran û çîroka Zembîlfiroş derketin ser dikê

Amîne Aktaş bi navê çîrokbêj Sitî ev çend sal in ku li Wanê derkeve ser dikê û gelek çîrokên ji herêmên Bakur vedibêje.

Amîne îsal jî bi mûzîkjenên Aryen Kom Mazlûm Anac û Baran Sari û her wiha bi hunermenda ciwan Neslîhan Edîşê re li ser dika Şanowanê derkeve hemberî gohdarvanên xwe.

Em jî di bernameya çîrokbêj Sitî ya yekem ku bi çîroka Zembîlfiroş derketin ser dikê, di destpêkê de me çîrok û sitranên şevê gohdar kirin û piştre Amîneyê qala kelecanî, styla şeva çîrokê ji xwînerên me re kir.

Amîne Aktaş di axaftina xwe bal kişand ser reng û ahenga di navbera çîrokbêjî û sitranbêjiyê de û wiha got:

“Tê zanîn ku gelek ji me Zembîlfiroş tenê wek sitranên hesandine û dizanin. Lê çîroka Zembîlfiroş xweş û geş e.

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
çîrokbêj kurdî muzîka bi kurdî
