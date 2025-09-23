Bi+seksüel Görünürlük Günü kutlu olsun!

Bugün, 23 Eylül Bi+seksüel Görünürlük Günü.

1999’dan bu yana her yıl kutlanan gün, birden fazla cinsiyete çekim duymanın şemsiye kavramı olan biseksüellik etrafındaki önyargıları yıkmayı ve bi+’ların sesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, gün dolayısıyla X'te yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Ne kararsızım, ne doyumsuz, ne eksiğim ne de yanlış; bi+seksüelim, ki sorma!

1999’dan beri her sene 23 Eylül’de kutlanan #BiseksüelGörünürlükGünü, birden fazla cinsiyete çekim duymanın –şemsiye bir kavram olan biseksüelliğin– etrafındaki önyargıları yıkmayı ve bi+’ların sesini güçlendirmeyi hedefliyor. Ataerkil ve heteronormatif kalıplardan beslenen ayrımcı bakış, insanları yalnızca heteroseksüel ya da eşcinsel olarak sınıflandırmaya çalışan monoseksist anlayışla birleşince gerçek çeşitliliği görmezden geliyor.

Bizler bu tekçi baskının ve bi+’lara yönelen sistematik dışlamanın karşısında, bi+ topluluğunun yanındayız.

Bi+seksüel Görünürlük Günümüz kutlu olsun!”

Açıklama, #BiseksüelGörünürlükGünü ve #CinselŞiddetleMücadeleDerneği etiketleriyle paylaşıldı.

Nedir bu “bi+seksüel”?

kaosGL. org editörlerinden Gözde Demirbilek ve bi+seksüel dijital aktivizm alanı Bitopya’nın kurucusu Umut Erdem’in katkılarıyla Kaos GL Derneği bünyesinde yayınlanan “Bi+seksüeller Burada!” broşürünün dijital versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

(EMK)