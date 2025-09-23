ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 15:32
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 15:36
1 dk Okuma

Bi+seksüel Görünürlük Günü kutlu olsun!

Açıklama, #BiseksüelGörünürlükGünü ve #CinselŞiddetleMücadeleDerneği etiketleriyle paylaşıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bi+seksüel Görünürlük Günü kutlu olsun!
Görsel: Sosyal medya

Bugün, 23 Eylül Bi+seksüel Görünürlük Günü.

1999’dan bu yana her yıl kutlanan gün, birden fazla cinsiyete çekim duymanın şemsiye kavramı olan biseksüellik etrafındaki önyargıları yıkmayı ve bi+’ların sesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, gün dolayısıyla X'te yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Ne kararsızım, ne doyumsuz, ne eksiğim ne de yanlış; bi+seksüelim, ki sorma!

1999’dan beri her sene 23 Eylül’de kutlanan #BiseksüelGörünürlükGünü, birden fazla cinsiyete çekim duymanın –şemsiye bir kavram olan biseksüelliğin– etrafındaki önyargıları yıkmayı ve bi+’ların sesini güçlendirmeyi hedefliyor. Ataerkil ve heteronormatif kalıplardan beslenen ayrımcı bakış, insanları yalnızca heteroseksüel ya da eşcinsel olarak sınıflandırmaya çalışan monoseksist anlayışla birleşince gerçek çeşitliliği görmezden geliyor.
Bizler bu tekçi baskının ve bi+’lara yönelen sistematik dışlamanın karşısında, bi+ topluluğunun yanındayız.

Bi+seksüel Görünürlük Günümüz kutlu olsun!”

Açıklama, #BiseksüelGörünürlükGünü ve #CinselŞiddetleMücadeleDerneği etiketleriyle paylaşıldı.

Nedir bu “bi+seksüel”?

kaosGL. org editörlerinden Gözde Demirbilek ve bi+seksüel dijital aktivizm alanı Bitopya’nın kurucusu Umut Erdem’in katkılarıyla Kaos GL Derneği bünyesinde yayınlanan “Bi+seksüeller Burada!” broşürünün dijital versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

(EMK)

"Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks yapılanmasına müzahir şahıslar"
16 Temmuz 2025
16 Temmuz 2025
/haber/lezbiyen-gay-biseksuel-trans-ve-interseks-yapilanmasina-muzahir-sahislar-309503
Heteroseksüel ilişkide biseksüel olmak
22 Mayıs 2021
22 Mayıs 2021
/yazi/heteroseksuel-iliskide-biseksuel-olmak-244395
Lezbiyen Biseksüel Feministler, Elif Şafak'a Tepkileri Yorumladı
18 Ekim 2017
18 Ekim 2017
/haber/lezbiyen-biseksuel-feministler-elif-safak-a-tepkileri-yorumladi-190720
ÇİÇEK TAHAOĞLU'NUN SÖYLEŞİSİ
Lezbiyen Biseksüel Feministlerle Tanışın!
9 Nisan 2016
/haber/lezbiyen-biseksuel-feministlerle-tanisin-173760
Lezbiyen Biseksüel Feministler: Saklanmıyoruz, Utanmıyoruz
15 Temmuz 2015
15 Temmuz 2015
/haber/lezbiyen-biseksuel-feministler-saklanmiyoruz-utanmiyoruz-166052
“Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks yapılanmasına müzahir şahıslar”
16 Temmuz 2025
/haber/lezbiyen-gay-biseksuel-trans-ve-interseks-yapilanmasina-muzahir-sahislar-309503
Heteroseksüel ilişkide biseksüel olmak
22 Mayıs 2021
/yazi/heteroseksuel-iliskide-biseksuel-olmak-244395
Lezbiyen Biseksüel Feministler, Elif Şafak'a Tepkileri Yorumladı
18 Ekim 2017
/haber/lezbiyen-biseksuel-feministler-elif-safak-a-tepkileri-yorumladi-190720
ÇİÇEK TAHAOĞLU'NUN SÖYLEŞİSİ
Lezbiyen Biseksüel Feministlerle Tanışın!
9 Nisan 2016
/haber/lezbiyen-biseksuel-feministlerle-tanisin-173760
Lezbiyen Biseksüel Feministler: Saklanmıyoruz, Utanmıyoruz
15 Temmuz 2015
/haber/lezbiyen-biseksuel-feministler-saklanmiyoruz-utanmiyoruz-166052
