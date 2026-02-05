Bezos servetini büyütürken Washington Post’ta küçülmeye gidiyor: Çalışanların üçte biri işten çıkarılıyor

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos’un sahibi olduğu Washington Post, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’unu işten çıkarma kararı aldı.

Karar kapsamında 800’e yakın gazetecinin çalıştığı haber merkezinde 300’den fazla kişi işini kaybedecek; spor servisi kapatılacak, uluslararası bürolar ve yerel haber ekipleri ciddi biçimde küçültülecek.

İşten çıkarmalar, gazetenin yönetiminin “mali istikrar” ve “yeniden yapılanma” gerekçesiyle attığını söylediği adımların parçası olarak duyuruldu. Ancak karar, hem Washington Post çalışanları hem de basın özgürlüğü savunucuları tarafından sert biçimde eleştirildi.

"Bir savaş bölgesinde işten çıkarıldım"

İşten çıkarmalar özellikle uluslararası haberciliği hedef aldı. Orta Doğu, Hindistan ve Avustralya’daki ekiplerin yanı sıra Ukrayna’daki muhabirler de kararın dışında kalmadı. İşten çıkarmalar Washington Post’un Türkiye muhabirlerini de kapsıyor.

Washington Post’un Ukrayna muhabiri Lizzie Johnson, X’te yaptığı paylaşımda, “Bir savaş bölgesinin ortasındayken Washington Post tarafından işten çıkarıldım. Söyleyecek sözüm yok, yıkıldım” dedi.

I was just laid off by The Washington Post in the middle of a warzone. I have no words. I'm devastated. https://t.co/dVCLF39YV1 — lizzie johnson (@lizziejohnsonnn) February 4, 2026

Gazetenin eski yöneticilerinden Marty Baron ise yaşananları “Dünyanın en büyük haber kuruluşlarından birinin tarihindeki en karanlık günlerden biri” sözleriyle değerlendirdi.

Yönetim: "Okur kaybediyoruz, trafik düştü"

Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, çalışanlara gönderdiği e-postada, gazetenin uzun süredir zarar ettiğini, çevrimiçi arama trafiğinin son üç yılda neredeyse yarı yarıya düştüğünü savundu. Murray, üretken yapay zekânın yükselişi ve dijital okur alışkanlıklarının değişmesini de gerekçeler arasında saydı.

Yeni yayın politikasının ağırlıklı olarak ulusal siyaset, iş dünyası ve sağlık alanlarına odaklanacağı; spor, kitaplar ve bazı kültür-sanat içeriklerinin ise büyük ölçüde tasfiye edileceği açıklandı. Gazetenin günlük podcast’i Post Reports da kapatılıyor.

Ancak Washington Post'un mali sıkıntı ve azalan abone sayısı iddiası, Çarşamba günü 2025'in son çeyreğinde yaklaşık 450 bin dijital abone kazandığını bildiren New York Times ile tam bir tezat oluşturuyor.

Medya analiz şirketi Comscore'un verilerine göre, 2025'te gazete 1,15 milyar tekil ziyaretçi sayısına ulaştı.

Bezos’un serveti, düğünü ve yatı tartışma konusu

Washington Post’taki toplu işten çıkarmalar, gazetenin sahibi Jeff Bezos’un kişisel servetiyle yan yana konulduğunda tartışmaları daha da büyüttü. Forbes verilerine göre Bezos, 200 milyar dolara yaklaşan servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor.

Bezos, geçtiğimiz yıl gazetelere yansıyan haberlere göre on milyonlarca dolara mal olan görkemli bir düğün yaptı. Yine Bezos’un sahibi olduğu, yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki “Koru” adlı süper yat, kamuoyunda sıkça servet sembolü olarak anılıyor.

Washington Post çalışanlarının bağlı olduğu sendika Washington Post Guild, yaptığı açıklamada, “Bir milyarderin sahip olduğu bir gazetenin bu ölçekte emekçi kıyımına gitmesi kabul edilemez. Bir haber merkezi bu şekilde boşaltılırsa, bunun bedelini kamuoyunun haber alma hakkı öder.” ifadelerini kullandı.

"Bu bir mali değil, ideolojik karar"

Bazı gazeteciler ise işten çıkarmaların yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını savunuyor. Gazetenin ırk ve eşitlik alanında çalışan muhabirlerinden Emmanuel Felton, işten çıkarıldığını duyurduğu paylaşımında “Bu finansal bir karar değil, ideolojik bir karardı.” dedi.

Bezos, 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Washington Post’un geleneksel başkan adayı destekleme kararını iptal etmiş ve görüş sayfalarında daha piyasa yanlısı bir çizgiye yönelmişti.

Medyada kriz derinleşiyor

Washington Post’taki işten çıkarmalar, küresel ölçekte derinleşen medya krizinin son örneklerinden biri. Ancak eleştirmenlere göre, milyarlarca dolarlık servete sahip bir patronun, krizin faturasını gazetecilere kesmesi, basının kamusal rolüyle bağdaşmıyor.

Washington Post çalışanları, sosyal medyada #SaveThePost etiketiyle seslerini duyurmaya çalışyor.

Bezos, 2013'te gazeteyi 250 milyon dolara satın almıştı.

(HA)