Beyza Kural'ın darp edilmesi: Üç polis yeniden yargılanmaya başladı

İstinaf mahkemesinin, bianet muhabiri (2012-2018) Beyza Kural’ı ters kelepçeyle gözaltına almaya çalışan üç polis memuruna verilen para cezasını bozması üzerine K.A., N.D. ve Y.Ş. yeniden yargılanmaya başladı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Beyza Kural avukatı Meriç Eyüboğlu ile katıldı. Sanık polislerden ise sadece Y.Ş. ve avukatı Abdulkadir Cerrah geldi. K.A. ve N.D. duruşmaya katılmadı.

Söz alan Kural, ilk yargılamadaki beyanını tekrar ederek şikayetinin devam ettiğini söyledi. Eyüboğlu da Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak müvekkilinin ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini anlattı. Eyüboğlu, sanıklara ‘kasten yaralama’ ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan ek savunma hakkı verilmesini istedi.

Sanıklardan Y.Ş.’nin Kural’ı gözaltına almaya çalışırken “Hiçbir şey eskisi gibi değil artık, size öğreteceğiz” dediğini hatırlatan Eyüboğlu, sanık polisin adli sicilinde kesinleşmiş iki cezası olduğunu söyledi.

Y.Ş.’nin avukatı Abdulkadir Cerrah ise müvekkiline iftira atıldığını savundu. “Müvekkilim polis memurudur. Çalışma hayatında bir takım iftiralara maruz kalması söz konusu olabilir” dedi. Y.Ş. hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Ara karar kuran mahkeme, sanık polislerin ‘kasten yaralama’ ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan ifadelerinin alınması talebini hüküm kurarken değerlendireceğini belirtti.

Bunun üzerine Kural’ın avukatı Eyüboğlu sanıkların bu suçlardan ifadelerinin alınamayacağını hatırlatınca mahkeme hükümle birlikte suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi.

Bir sonraki duruşmada sanık polislerin hazır edilmesine karar veren mahkeme gün olarak 15 Şubat 2024’ü belirledi.

Ne olmuştu? TIKLAYIN - bianet Muhabiri Beyza Kural'a Ters Kelepçeyle Gözaltı Girişimi 6 Kasım 2015’te, İstanbul, Beyazıt'taki YÖK protestosunda polis, bianet muhabiri Beyza Kural'ı ters kelepçe takarak gözaltına almak istedi. Bu sırada da “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil artık, bunu öğreteceğiz size” diye bağırdı. Diğer muhabirlerin müdahalesi sonucu Kural serbest bırakıldı. Kural'ın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu’nun polisler hakkında yaptığı şikayetler takipsizlik ve itirazları da mahkemelerce, polislerin “zor kullanma yetkisini aşmadığı” gerekçesiyle retle sonuçlandı. TIKLAYIN - VİDEO - Polis: Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil Artık, Size Öğreteceğiz AYM: Basın özgürlüğü ihlal edildi Eyüboğlu, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. AYM başvuruyu 18 Şubat 2021’de sonuçlandırdı. AYM gerekçeli kararında, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı, 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve 28. maddesinde güvence oluna alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. TIKLAYIN- "Gazeteciye şiddet uygulayan polisler de yargılandıkları için şaşkın" Ayrıca, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasına ve Kural’a 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Polislere dava açıldı AYM kararına istinaden polisler K.A., N.D. ve Y.Ş. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 117/1 ve 119/1-e maddeleri uyarınca "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali"nden dava açıldı. TIKLAYIN - Eski bianet muhabiri Kural'a şiddet uygulayan polislere dava Dava 1 Aralık 2022'de sonuçlandı. Mahkeme, N.D.'yi 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan 6 bin TL adli para cezasına mahkum etti. Bu cezanın da 10 taksitle ödenmesine hükmederek cezayı erteledi. Diğer sanık polisler K.A. ve Y.Ş.'yi de aynı suçtan 10 taksitle ödenecek 6 bin TL adli para cezasına mahkum eden mahkeme sanık polislere daha önce de başka bir dosyada ceza verildiği ve ertelendiği için verdiği cezayı ertelemedi.

TIKLAYIN - Beyza Kural'ın darp edilmesi | Polislere 10 taksitle 6 bin lira ceza İstinaf bozdu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi (İstinaf), ilk derece mahkemesinin kararını usulden bozdu. Mahkeme gerekçe olarak, hüküm kuran İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinin temel cezayı alt sınırın üzerinde belirlememesini gösterdi. Ayrıca polis memurları K.A. ve Y.Ş.’ye uygulanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının suç tarihinden sonra kesinleştiğini belirterek Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) koşulları yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığını kaydetti.

(HA)