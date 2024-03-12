Beyza Kural davası | Sanık üç polise bu kez 10 ay taksitli 9 bin TL ceza

bianet muhabiri (2012-2018) Beyza Kural’ı 2015'te haber takip ederken ters kelepçeyle gözaltına almaya çalışan üç polis memuru K.A., N.D. ve Y.Ş.’nin yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık polis K.A. katılırken N.D. ve Y.Ş. gelmedi. Beyza Kural da avukatı Meriç Eyüboğlu’yla birlikte duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Kural şikayetinin devam ettiğini belirterek sanık polislerin cezalandırılmasını istedi. Avukat Eyüboğlu ise Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı gereğince sanıkların ek savunmalarının alınması talebini yineledi. Ardından da sanıklardan ikisi hakkında daha önce verilmiş ertelemeli hapis cezası kararı olduğunu söyledi ve “Adli sicil kayıtları mahkemenizde yeniden suç işlenmeyeceği yönünde bir kanaat oluşmasına engel teşkil etmeli ve hüküm kurulurken buna göre bir ceza tesis edilmelidir” diye konuştu.

Eyüboğlu’ndan sonra söz verilen sanık polis K.A “Dosyada benimle ilgili herhangi bir delil yok. Gözaltı işlemi yapan ben değilim beraatımı istiyorum” diye savunma yaptı.

Söz alan N.D. ve Y.Ş.’nin avukatları ise müvekkillerinin beraatını istedi. Aksi kanaat durumunda ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etti.

15 Şubat’taki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden duruşma savcısı, sanık polislerin “iş ve çalışma hürriyetini ihlal” ve “kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanarak çalışma faaliyetlerinin engellenmesi” suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme üç polis memuruna da ‘iş ve çalışma hürriyetini ihlal ettikleri (TCK 117)’ gerekçesiyle 450 gün karşılığı, günlüğü 20 TL’den 9 bin TL para cezası verdi. Cezayı da 10 ay taksitle ödemelerine hükmetti. Aynı zamanda HAGB uygulayarak cezayı erteledi.

Mahkeme ayrıca ‘Kasten yaralama (TCK 86/2)’ ile ‘düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (TCK 115)’ suçlarından hüküm kurmadı. Bu suçlar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmasına karar verdi.

Aralık 2022'de biten ilk yargılamada mahkeme, N.D.'yi aynı suçlamayla 6 bin TL adli para cezasına mahkum edip cezayı ertelemişti. K.A. ve Y.Ş.'yi de aynı cezayı vererek başka bir dosyadan ceza aldıkları için cezada ertelemeye gitmemişti.

Beyza Kural'ın darp edilmesi | Polislere 10 taksitle 6 bin lira ceza

Önderoğlu: Polis ihlallerinin cezalandırılmasına ömür yetmez

Davayla ilgili Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, "Beyza Kural’ın YÖK’ün protesto edildiği eylemi izlerken uğradığı darp ve gözaltı girişimine ilişkin dava 9 yıl sürdü. Gözaltı girişimi bugün ertelemeli para cezasıyla bitti, şiddetin yargılanması ise savcılığa bırakıldı. Polisin bulaştığı ihlallerin cezalandırılmasına ömür yetmez" yorumunu yaptı.

Ne olmuştu? TIKLAYIN - bianet Muhabiri Beyza Kural'a Ters Kelepçeyle Gözaltı Girişimi 6 Kasım 2015’te İstanbul, Beyazıt'taki YÖK protestosunda polis, bianet muhabiri Beyza Kural'ı ters kelepçe takarak gözaltına almak istedi. Bu sırada da “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil artık, bunu öğreteceğiz size” diye bağırdı. Diğer muhabirlerin müdahalesi sonucu Kural serbest bırakıldı. Kural'ın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu’nun polisler hakkında yaptığı şikayetler takipsizlik, itirazları da mahkemelerce, polislerin “zor kullanma yetkisini aşmadığı” gerekçesiyle retle sonuçlandı. TIKLAYIN - VİDEO - Polis: Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil Artık, Size Öğreteceğiz AYM: Basın özgürlüğü ihlal edildi Avukat Eyüboğlu, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. AYM başvuruyu 18 Şubat 2021’de sonuçlandırdı. AYM gerekçeli kararında, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı, 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve 28. maddesinde güvence oluna alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. TIKLAYIN- "Gazeteciye şiddet uygulayan polisler de yargılandıkları için şaşkın" Ayrıca, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasına ve Kural’a 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Polislere dava açıldı AYM kararına istinaden polisler K.A., N.D. ve Y.Ş. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 117/1 ve 119/1-e maddeleri uyarınca "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali"nden dava açıldı. TIKLAYIN - Eski bianet muhabiri Kural'a şiddet uygulayan polislere dava Dava 1 Aralık 2022'de sonuçlandı. Mahkeme, N.D.'yi 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan 6 bin TL adli para cezasına mahkum etti. Bu cezanın da 10 taksitle ödenmesine hükmederek cezayı erteledi. Diğer sanık polisler K.A. ve Y.Ş.'yi de aynı suçtan 10 taksitle ödenecek 6 bin TL adli para cezasına mahkum eden mahkeme sanık polislere daha önce de başka bir dosyada ceza verildiği ve ertelendiği için verdiği cezayı ertelemedi.

TIKLAYIN - Beyza Kural'ın darp edilmesi | Polislere 10 taksitle 6 bin lira ceza İstinaf bozdu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi (İstinaf), ilk derece mahkemesinin kararını usulden bozdu. Mahkeme gerekçe olarak, hüküm kuran İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinin temel cezayı alt sınırın üzerinde belirlememesini gösterdi. Ayrıca polis memurları K.A. ve Y.Ş.’ye uygulanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının suç tarihinden sonra kesinleştiğini belirterek Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) koşulları yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığını kaydetti.

(HA)