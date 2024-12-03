“Beyoğlu’nun hafızası tehdit altında”

Beyoğlu Kent Savunması, Hasköy Caddesi’nin adının Rahmi Koç Caddesi olarak değiştirilmesine karşı, bugün, Şişhane’deki belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yurttaşların görüşü alınmadan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeler tarafından yapılan değişikliğe tepki gösteren savunucular, kararın kentsel hafızayı ve toplumsal iradeyi yok saydığını vurguladı.

Beyoğlu sakinleri, kültürel mirasın sermaye odaklı politikalarla şekillendirilmesini eleştirerek, yerel yönetimlerin daha katılımcı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti.

Hasköy Caddesi, İstanbul'un Haliç kıyısında yer alan, tarih boyunca özellikle Yahudi ve Ermenilerin yaşadığı bir bölge olan Hasköy semtinin önemli bir parçası. Semtin tarihi, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor ve Hasköy, Haliç tersaneleri ile bağlantılı zengin bir işçi sınıfı geçmişine sahip.

“İmamoğlu ve Güney’e”

Beyoğlu Kent Savunması’nın konuyla ilgili açıklaması özetle şöyle:

“Bu değişikliği yapan ve caddenin idaresine sahip olan kurum olarak ilk sözümüz İBB’ye ve başkanı İmamoğlu’na: Siz ne hakla ve hangi gerekçeyle böyle bir karar aldınız? Bu değişikliğin gerekçesi halkımız tarafından her ne kadar biliniyor olsa da böyle bir değişiklik için en başta semt halkının onayını almanız gerekmez mi?

“İkinci sözümüz de Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e: Kendi ilçenizde, üstelik kent hafızasının önemli alanlarından birinde yapılan böyle bir değişiklikten haberiniz gerçekten var mıydı? Kendi halkınıza, komşularınıza sormadan bu kararın alınmasına nasıl onay veriyorsunuz? Yerelin hakkı, Beyoğlu’nun hakkı nerede? Ve de böyle bir değişiklikten ‘onur duymak’ nedir? Bir belediye başkanı, emekçi, yoksul mahallelerden geldiğini ilan eden biri, bir cadde adının sermayeye verilmesinden neden, nasıl onur duyar? Beyoğlu sakinleri olarak bir açıklama bekliyoruz sizden.

“İrademizi ortaya koymaya devam edeceğiz”

“Caddenin adı ağustos-eylül aylarında değiştirildiği halde, kamuoyu ile paylaşılması Rahmi Koç için düzenlenen geceyi buluyor ne hikmetse! Beyoğlu Belediyesi’nden bir meclis üyesine sorduğumuzda böyle bir kararın alınmadığını, ellerine ulaşan böyle bir bilgi-belge olmadığını söyledi. Belli ki bu karar, jest için alınmış ama ne Beyoğlu sakinleriyle ne belediye meclis üyeleriyle paylaşılmamış. İnan Güney’in duyduğu ‘onur’u ve paylaşma heyecanı sayesinde tüm Beyoğlu halkı olarak değişiklikten haberdar olmuş olduk.

“Biz kent ve yaşam savunucuları olarak kentimizle, mahallemizle, mirasımız ve hafızamızla ilgili her konuda irademizi ortaya koymaya, doğrunun parçası, yanlışların uyaranı olmaya devam edeceğiz.” (TY)