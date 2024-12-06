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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2024 10:53
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2024 10:55
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Beyoğlu’nda kadınlara ücretsiz hukuki destek sağlamak için protokol imzalandı

Protokol, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İstanbul Barosu Başkanı Avukat Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Beyoğlu’nda kadınlara ücretsiz hukuki destek sağlamak için protokol imzalandı

Kadına yönelik şiddetin artış gösterdiği günümüzde Beyoğlu Belediyesi, kadınların adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuki destek alabilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir işbirliği adımı attı. İstanbul Barosu ile imzalanan protokol kapsamında, Beyoğlu’nda yaşayan kadınlara ücretsiz hukuki destek verilecek.

Yeni hizmete giren Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi’nde kadınların haklarına erişimlerini desteklemek için yapılan protokol, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

“Kadınlar kendilerini daha güçlü ve güvende hissedecek”

İmza töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, protokolün önemine dikkat çekti. Kadına yönelik şiddetin yaygın olduğu bu dönemde dayanışmanın ve hukuki desteğin kadınlar için büyük bir güç olduğunu belirten Güney, şunları söyledi:

“Umudumuz, Kadın Dayanışma Merkezlerine ihtiyaç duyulmayan bir ülkede yaşamak. Ancak şiddet vakalarının her gün medyada yer aldığı bu dönemde kadınların arkasında dimdik durmamız gerekiyor. İstanbul Barosu’nun desteği bu anlamda çok kıymetli. Kadınlar bu protokolle kendilerini çok daha güçlü ve güvende hissedecek. Çünkü arkalarında Beyoğlu Belediyesi ve yanlarında İstanbul Barosu var.”

“Baro olarak her türlü desteği vermeye hazırız”

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise konuşmasında, bu işbirliğinin Beyoğlu’nun tarihsel ve demokratik kimliğine uygun bir yönetim anlayışının işbaşında olmasının önemine dikkat çekti. Kaboğlu, "Bu protokol ile işbirliğimizin güçleneceğini ve çeşitleneceğini umuyorum. Baro olarak kadınların haklarını savunmaları için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında Beyoğlu’nda ikamet eden kadınlar, Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi’ne başvurarak hukuki hakları konusunda danışmanlık hizmeti alabilecek. Adli yardıma başvuru şartlarını taşıyan kadınlar ise İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu’na yönlendirilecek. Baro tarafından görevlendirilecek avukatlar, düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunacak ve ekonomik ve hukuki şartları karşılayan kadınlar için dava süreçlerinin başlatılmasında destek sağlayacak.

Bu işbirliğiyle Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Barosu, kadınların hukuki haklarına erişimlerini kolaylaştırarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. (EMK)

Haber Yeri
İstanbul
beyoğlu belediyesi Beyoğlu Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi İnan Güney İstanbul Barosu İstanbul Barosu kadın Haklkarı merkezi
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