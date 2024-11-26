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Yayın Tarihi: 26 Kasım 2024 08:36
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2024 08:39
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Beyoğlu’nda ilk Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi açıldı

Sanatçı Nur Sürer, merkezin açılışının önemine değinerek, “Kadın cinayetleri hepimizi derinden üzüyor. Böyle bir merkezin açılması çok değerli” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Beyoğlu’nda ilk Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi açıldı

Beyoğlu Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi’ni hizmete açarak önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık, hukuki destek ve beslenme danışmanlığı gibi hizmetler sunacak olan merkez, kadınların güvenle başvurabilecekleri bir dayanışma alanı olmayı hedefliyor.

Merkezin açılışı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, sanatçı Nur Sürer, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da törende okundu. Açılışın ardından protokol heyeti merkezi gezerek işleyiş hakkında bilgi aldı.

Güney: Kadına şiddeti tarihe gömelim

Törende konuşan Başkan İnan Güney, “Üç kız babası olarak, kadına şiddeti ülkemizin geleceğinden silmek için mücadele etmek zorundayız. Beyoğlu’ndaki her kadının daha güvenli ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için çalışıyoruz. Açtığımız bu merkez, kadınların danışabileceği, destek alabileceği ve çocuklarıyla vakit geçirebileceği bir alan olacak. Güçlü kadınlar, güçlü bir toplumun temelidir. Tüm imkanlarımızla kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dayanışma mesajları

Sanatçı Nur Sürer, merkezin açılışının önemine değinerek, “Kadın cinayetleri hepimizi derinden üzüyor. Böyle bir merkezin açılması çok değerli” dedi.

Mor Çatı gönüllüsü avukatlar ve Mor Dayanışma üyeleri ise merkezin kadına yönelik şiddete karşı önemli bir adım olduğunu belirterek, kadın dayanışmasının yaşatıcı gücüne vurgu yaptı.

Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi, kadınların ihtiyaç duyduğu destekleri alabilecekleri güvenli bir ortam sunuyor. Sosyal, ekonomik ve politik alanlarda kadınları güçlendirmeyi hedefleyen merkezde rehberlik ve eğitim hizmetleri de veriliyor.

Merkeze gelen kadınlar, ilk görüşmenin ardından ihtiyaçlarına göre farklı danışmanlık birimlerine yönlendiriliyor.

Sunulan Hizmetler:

  • Psikolojik Danışmanlık: Kadınların sorunlarına çözüm bulmak için bireysel ve grup çalışmaları.
  • Hukuki Danışmanlık: Şiddet, boşanma ve velayet gibi konularda rehberlik.
  • Beslenme ve Diyet Danışmanlığı: Sağlıklı yaşamı destekleyen bireysel beslenme danışmanlığı ve mutfak atölyeleri.

Merkezde ayrıca, kadınların çocuklarını kısa süreliğine güvenle bırakabilecekleri bir mola alanı da bulunuyor.

Haber Yeri
İstanbul
beyoğlu belediyesi İnan Güney sığınak Beyoğlu Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi
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