Beyoğlu’nda ’Beslenme Saati’ uygulaması: 3 bin çocuk yararlanacak

Okulların açılamasıyla birlikte yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaçlar açığa çıktı. Öğrenciler ve velilerin ortak taleplerinden olan ücretsiz ve sağlıklı beslenme hakkına ilişkin bir adım da Beyoğlu Belediyesi’nden geldi. Belediye’nin geçtiğimiz yıl uygulamaya başladığı Beslenme Saati projesi, bu yıl yeniden başladı.

"Her 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor"

Beyoğlu’nda 3 bine yakın öğrenciye ulaşması hedeflenen uygulama kapsamında hazırlanan beslenme çantaları, belirlenen Semt Konakları üzerinden ailelere ulaştırılacak. Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, yeni dönemin başlamasıyla birlikte Aşevi’ni ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde inceledi. Karaahmetoğlu, personel ve gıda mühendislerinden bilgi alarak menülerin içeriklerini kontrol etti.

Menüler dengeli beslenme kapsamında

Beslenme Saati Projesi kapsamında diyetisyen ve gıda mühendislerinin gözetiminde hazırlanan menüler, öğrencilerin günlük ihtiyacı olan protein, karbonhidrat ve vitamin değerlerine göre planlanıyor. Sağlıklı gıda temini konusunda titizlikle çalışan ekipler, çocukların gelişimini destekleyecek beslenme çantalarını yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte her gün düzenli olarak ailelere ulaştıracak.

Beslenme çantaları özellikle logosuz dağıtılıyor

Beslenme Saati Projesiyle ilgili bilgi veren Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, projeyi ilk olarak 2022 yılında şu an tutuklu olarak yargılanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın uyguladığını belirtti. Kendilerinin bu projeye imza atan ikinci belediye olduklarına işaret etti:

“Belediyede görevli arkadaşlarımız Semt Konaklarına, çantalar içerisinde beslenmelerimizi teslim ediyor. Anneler oradan alıyor ve çocuklarına logosuz, herhangi bir belediye ibaresi olmayan biçimde teslim ediyor.”

Okulda ücretsiz gıdaya erişim 'öğrenme krizine' çözüm olabilir

Beyoğlu Belediyesi Gıda mühendisi Teyfik Gündeş de Beslenme Saati paketi içerisindeki ürünlerle ilgili bilgi vererek, “Her gün her çocuğa muhakkak bir meyve veriyoruz. Bunlar bizim sabit ürünlerimiz. Buradaki hamur işlerimiz yine sabit. Karışık sandviçi, poğaçası, tereyağlı brioche ekmeği. Bu dört kalem ürünümüz çocuklara ulaşıyor. Meyvemizi meyve suyumuz ve sütümüz de standart kalemlerimiz. Tabi meyve çeşitlerimiz her gün değişiyor. Bu şekilde paketliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beslenme saati projesi nedir?

İhtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için başlatılan Beslenme Saati Projesi ilk olarak Beylikdüzü’nde hayata geçirilmişti. Beyoğlu Belediyesi, projenin uygulanması için Beylikdüzü Belediyesi ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda Beyoğlu Belediyesi’nin mevcut Aşevi yenilenerek kapasitesi artırıldı. Araç gereç ve personel sayısı da projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yeniden düzenlendi.

Okullarda ücretsiz beslenme hakkı neden talep ediliyor? Türkiye’de çocukların %43,6’sı yoksulluk koşullarında hayatını sürdürürken her 3 çocuktan 1’i okula yetersiz şekilde beslenerek gidiyor. Ankara Tabip Odası’nın yaptığı araştırmaya göre; çocuk yoksulluğu son 7 yılda yüzde 40 arttı. 25 milyon kişi yoksulluk riski altında ve 171 bin çocuk ailesinin yanında en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Derin Yoksulluk Ağı tarafından Eylül 2024’te yapılan araştırmaya göre, yoksulluk koşullarında yaşayan öğrencilerin: %47,3’ü kantinden hiç alışveriş yapamıyor. %40,2’si haftada yalnızca bir kez kantinden alışveriş yapabiliyor. Sadece %32’sine düzenli olarak beslenme çantası hazırlanabiliyor. Uzmanlar okullarda ücretsiz beslenme hakkının sağlandığı koşullarda öğrencilerin hem öğrenme krizini daha kolay aştığını hem de gelişimlerinin gözle görülür şekilde pozitif etkilendiğini belirtiyor.

(NÖ)