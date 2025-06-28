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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2025 17:32
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2025 17:32
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Beyoğlu’nda 24 saat boyunca hiçbir etkinliğe izin verilmeyecek

Beyoğlu Kaymakamlığı, yasak kararına gerekçe olarak “kamu düzenini ve toplumsal barışı bozabileceğini” iddia ettiği eylem çağrılarını gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Beyoğlu’nda 24 saat boyunca hiçbir etkinliğe izin verilmeyecek
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçedeki tüm açık alan etkinliklerini 24 saat süreyle yasakladı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, 29 Haziran günü sosyal medya üzerinden yapılan “toplanma çağrıları” gerekçe gösterilerek, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve bildiri dağıtımı gibi her türlü etkinliğin yasaklandığı bildirildi.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında 23. İstanbul Onur Yürüyüşü, yarın (29 Haziran Pazar) “Yaşamda Israr” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Yasak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na dayandırıldı.

Açıklamada ayrıca alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerlerle kapatılacağı; Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ile İstiklâl Caddesi’nin Tünel’e kadar olan kısmı da dahil olmak üzere birçok alanın yaya ve araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

İlçede gün boyunca yeni kapatmaların da gerek görüldüğü takdirde devreye alınacağı aktarıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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