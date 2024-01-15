Beyoğlu Sineması’nda 'Ülke Sineması' programının konuğu Peru
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nın (İBB Miras) restorasyonuyla şehre kazandırılan Beyoğlu Sineması’nın “Ülke Sineması” programının bu ayki konuğu Peru.
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı program, Peru Büyükelçiliği desteğiyle 17-21 Ocak tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.
“Ülke Sineması: Peru” kapsamında gösterilecek filmler; “Horoz Siklet”, “En İyi Aileler”, “Margarita”, “Lezzetli Kuruyemiş.”
Hans Matos yönetmenliğindeki “Horoz Siklet" 17 Ocak Çarşamba akşamı 19.30’da, Javier Fuentes Leon yönetmenliğindeki “En İyi Aileler” 18 Ocak Perşembe günü saat 15.00’te, Frank Pérez-Garland yönetmenliğindeki “Margarita” 19 Ocak Cuma günü saat 15.00’te ve Ana Caridad Sanchez yönetmenliğindeki “Lezzetli Kuruyemiş” 21 Ocak Pazar akşamı saat 19.30’da Beyoğlu Sineması’nda görülebilir.(AÖ)