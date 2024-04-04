Beyoğlu Sineması nisan programı açıklandı: Ayın yönetmeni Tunç Başaran

Beyoğlu Sineması, İBB Kültür’ün hazırladığı programlarla sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor.

“Ayın Yönetmeni”, “Çocuk Matinesi”, “Sinemasal Buluşmalar”, “Kısa Film Seçkisi”, TÜRSAV’dan “Meraklısına Sinema Sohbetleri”, FİLM-YÖN’den “Ayın Teması”, SEYAP’tan “Yakın Dönem Bağımsızlar” Altyazı’dan “Sinema Seminerleri”, DOCİST ve BSB’den “Salı Belgeselleri” konseptleri Nisan ayında meraklılarını bekliyor.

Her biri ücretsiz olan programlarda bu ay “Ayın Yönetmeni”nin konuğu Tunç Başaran. Yönetmeni anlatan, Zeynep Bayraktutan ve Gökhan Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir” belgeselinin gösterimi 5 Nisan Cuma günü saat 18.00 ve 21.00’de gerçekleşecek. Tema kapsamında; “Piano Piano Bacaksız”, “Sen de Gitme”, “Biri ve Diğerleri” ve “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmlerinin gösterimi olacak.

Tunç Başaran: Çocuklar Çocuktur, Çocuklar Dünyadır

SİYAD işbirliğiyle düzenlenen “Yönetmen Sineması Söyleşileri”nde Sevin Okyay ve Burak Göral Tunç Başaran Sineması üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Film sonrası söyleşilerinde ise Nur Sürer, Serap Aksoy ve Emin Sivas sinemaseverlerle buluşacak.

Ayın Teması: Türk Sineması’nda Çocuk Gözünden

Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) işbirliğiyle hazırlanan Ayın Teması programında bu ay başlık, "Türk Sineması’nda Çocuk Gözünden." Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” ve Aydın Orak’ın “Sabırsızlık Zamanı” filmleri beyazperdede olacak. Film sonrası, Biket İlhan moderatörlüğünde Ferit Karahan ile söyleşi ve Alin Taşçıyan moderatörüğünde Aydın Orak, Pelin Batu, Feride Çetin, İştar Gökseven ve Rıza Sönmez ile söyleşi düzenlenecek.

Altyazı Sunar

Altyazı Sinema Derneği işbirliğiyle hazırlanan Sinema Seminerleri’nde Engin Ertan ile “Sinema Tarihinde Yolculuk: Öncü Akımlar-Sinemada Dışavurumculuk”, Şenay Aydemir ile “Türk Sinemasında Emeğin Yolculuğu”, Gülengül Altıntaş ile “Karakter Tasarımı” ve Aslı Ildır ile “Tür Sineması” konuşulacak.

Yakın Dönem Bağımsızlar

Yakın Dönem Bağımsızlar serisinde, Ömür Atay’ın “Kardeşler” ve Fikret Reyhan’ın “Sarı Sıcak” filmleri gösterilecek. Filmlerin ardından, Haşmet Topaloğlu moderatörlüğünde Ömür Atay ile söyleşi ve Fikret Reyhan Aytaç Uşun ile söyleşi gerçekleşecek.

Meraklısına Sinema Sohbetleri’nde bu ay üç başlık yer alıyor; “Film Festivalleri Nereye Koşuyor 1: Yönetim, Seçkiler, Jüriler”, “Film Festivalleri Nereye Koşuyor 2: Ana akım Dışı Festivaller ve “Sinemaya Destek Mekanizmaları: Deneyimler, Sorunlar, Çözüm Önerileri.

Nisan ayında ayrıca Sinemasal Buluşmalar kapsamında Yılmaz Güney’in “Umut” ve “Yol” filmleri gösterilirken, Kültür AŞ katkılarıyla ise, “Pavarotti” ve “Ennio” filmleri Beyoğlu Sineması perdesinde olacak.

İBB Belgesel Film Arşiv Merkezi (DOCİST) ve Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) işbirliğiyle Salı Belgeselleri’nde Alejandra Canales’in “Geceyi Aydınlatmak” ve Mustafa Ünlü’nün “Bozkırın Bekçileri” belgeselleri; Kısa Film Seçkisi’nde ise “Şiddetin Gölgesinde”, “Birlikte, Yalnız” ve “Değişik Zamanlar” filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinliklerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin ediliyor. Sinemanın tüm etkinlik programlarına Beyoğlu Sineması sosyal medya hesapları ve https://kultursanat.istanbul/ adresinden ulaşılabilir.(AÖ)