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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 15:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 15:14
1 dk Okuma

Beyoğlu Sineması'ndan ilk aylık program

İBB Kültür'ün hazırlayacağı programlarda bu ay; "Sevmek Zamanı", "Şimdiki Zaman", "Yılanların Öcü", "Anayurt Oteli" gösterilecek filmler arasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/beyoglu-sinemasi-ndan-ilk-aylik-program.jpg
Fotoğraf: Zeynep Akat/bianet

İBB Miras’ın katkılarıyla şehre tekrar kazandırılan Beyoğlu Sineması, aylık programlarla 
İstanbullularla buluşacak. 

İBB Kültür’ün hazırlayacağı ve her biri ücretsiz olacak Beyoğlu Sineması aylık programında salı günleri “Salı Belgeseli”, çarşamba günleri stand up gösterileri, perşembeleri “Sinemanın Büyüsü”, cuma günleri İstanbullu sinemaseverlerin İBB Kültür sosyal medya hesapları üzerinden ilettikleri tercihler doğrultusunda belirlenecek “Sizin Seçtikleriniz” kuşağı, pazar günleri ise “Çocuk Matinesi” düzenlenecek.

PROGRAM:

10 Ekim Salı

Söyleşi: Burak Göral & Atilla Dorsay ve “Sevmek Zamanı”
Saat: 19.00

Ayın Yönetmeni Metin Erksan Sineması: “Sevmek Zamanı”
Saat: 20.00

13 Ekim Cuma

Sizin Seçtikleriniz: Yönetmen Belmin Söylemez, Yapımcı Haşmet Topaloğlu ve film ekibiyle söyleşi
Saat: 19.00

“Şimdiki Zaman”
Saat: 20.00

14 Ekim Cumartesi

Ayhan Sonyürek ile Senaryo Atölyesi (2. hafta)
Saat: 15.00

Ayın Yönetmeni Metin Erksan Sineması: “Yılanların Öcü”
Saat: 20.00

15 Ekim Pazar

Çocuk Matinesi: “Hadi Gidelim”
Saat: 13.00

17 Ekim Salı

Salı Belgeselleri: “Aynı Nehirden Geçmek: Koudelka”
Saat: 20.00

20 Ekim Cuma

Sizim Seçtikleriniz: “Anayurt Oteli”
Saat: 20.00

21 Ekim Cumartesi

Ayhan Sonyürek ile Senaryo Atölyesi (3. hafta)
Saat: 15.00

Söyleşi Burak Göral, Burçak Evren ile “Susuz Yaz”
Saat: 19.00

Ayın Yönetmeni Metin Erksan Sineması: “Susuz Yaz”
Saat: 20.00

22 Ekim Pazar

Çocuk Matinesi: “Dumbo”
Saat: 13.00

24 Ekim Salı

Salı Belgeselleri: “Zakir”
Saat: 20.00

25 Ekim Çarşamba

Stand up: İlker Gümüşoluk
Saat: 20.00

27 Ekim Cuma

Sizin Seçtikleriniz:“Ah Güzel İstanbul”
Saat: 20.00

28 Ekim Cumartesi

Ayhan Sonyürek ile Senaryo Atölyesi (4. hafta)
Saat: 15.00

Ayın Yönetmeni Metin Erksan Sineması: “Acı Hayat”
Saat: 20.00

31 Ekim Salı

Salı Belgeselleri: “Mimaroğlu”
Saat: 20.00

(AÖ)

Beyoğlu sineması
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