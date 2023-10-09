Beyoğlu Sineması'ndan ilk aylık program
İBB Miras’ın katkılarıyla şehre tekrar kazandırılan Beyoğlu Sineması, aylık programlarla
İstanbullularla buluşacak.
İBB Kültür’ün hazırlayacağı ve her biri ücretsiz olacak Beyoğlu Sineması aylık programında salı günleri “Salı Belgeseli”, çarşamba günleri stand up gösterileri, perşembeleri “Sinemanın Büyüsü”, cuma günleri İstanbullu sinemaseverlerin İBB Kültür sosyal medya hesapları üzerinden ilettikleri tercihler doğrultusunda belirlenecek “Sizin Seçtikleriniz” kuşağı, pazar günleri ise “Çocuk Matinesi” düzenlenecek.
PROGRAM:
10 Ekim Salı
Söyleşi: Burak Göral & Atilla Dorsay ve “Sevmek Zamanı”
Saat: 19.00
Ayın Yönetmeni Metin Erksan Sineması: “Sevmek Zamanı”
Saat: 20.00
13 Ekim Cuma
Sizin Seçtikleriniz: Yönetmen Belmin Söylemez, Yapımcı Haşmet Topaloğlu ve film ekibiyle söyleşi
Saat: 19.00
“Şimdiki Zaman”
Saat: 20.00
14 Ekim Cumartesi
Ayhan Sonyürek ile Senaryo Atölyesi (2. hafta)
Saat: 15.00
Ayın Yönetmeni Metin Erksan Sineması: “Yılanların Öcü”
Saat: 20.00
15 Ekim Pazar
Çocuk Matinesi: “Hadi Gidelim”
Saat: 13.00
17 Ekim Salı
Salı Belgeselleri: “Aynı Nehirden Geçmek: Koudelka”
Saat: 20.00
20 Ekim Cuma
Sizim Seçtikleriniz: “Anayurt Oteli”
Saat: 20.00
21 Ekim Cumartesi
Ayhan Sonyürek ile Senaryo Atölyesi (3. hafta)
Saat: 15.00
Söyleşi Burak Göral, Burçak Evren ile “Susuz Yaz”
Saat: 19.00
Ayın Yönetmeni Metin Erksan Sineması: “Susuz Yaz”
Saat: 20.00
22 Ekim Pazar
Çocuk Matinesi: “Dumbo”
Saat: 13.00
24 Ekim Salı
Salı Belgeselleri: “Zakir”
Saat: 20.00
25 Ekim Çarşamba
Stand up: İlker Gümüşoluk
Saat: 20.00
27 Ekim Cuma
Sizin Seçtikleriniz:“Ah Güzel İstanbul”
Saat: 20.00
28 Ekim Cumartesi
Ayhan Sonyürek ile Senaryo Atölyesi (4. hafta)
Saat: 15.00
Ayın Yönetmeni Metin Erksan Sineması: “Acı Hayat”
Saat: 20.00
31 Ekim Salı
Salı Belgeselleri: “Mimaroğlu”
Saat: 20.00
(AÖ)