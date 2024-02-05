Beyoğlu Sineması'nda ücretsiz gösterimler devam ediyor

İBB Miras restorasyonuyla şehre kazandırılan ve İBB Kültür’ün hazırladığı programlarla sinemaseverlerle buluşan Beyoğlu Sineması’nın şubat ayı programı açıklandı.

"Yaşar Kemal Efsanesi” belgeseli, yazarın ölüm yıldönümü olan 28 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’teki gösteriminin ardından Feride Çetin moderatörlüğünde yönetmen Aydın Orak katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecek.

Ücretsiz gösterim programı şöyle:

SİYAD işbirliğiyle “Ayın Yönetmeni” serisinde yönetmen Ömer Kavur’un “Gece Yolculuğu”, “Yusuf ile Kenan”, “Gizli Yüz” ve “Anayurt Oteli” filmlerinin gösterimi olacak.





Film Yönetmenleri Derneği işbirliğiyle yapılacak “Ayın Teması”nda bu ay Türkiye Sineması’nda Edebiyat Uyarlamaları filmleri izlenecek ve ardından söyleşileri olacak. “Dört Köşeli Üçgen” filmi yönetmen Mehmet Güreli’nin katılımıyla Görkem Yeltan moderatörlüğünde, “Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku” filmi yönetmen Çiğdem Vitrinel ve yazar İlhami Algöl’ün katılımıyla Pelin Batu moderatörlüğünde, “Sis ve Gece” filmi yönetmen Turgut Yasalar ve yazar Ahmet Ümit’in katılımıyla Eren Danışman moderatörlüğünde gerçekleşecek.





TÜRSAV işbirliğiyle yapılacak “Meraklısına Sinema Sohbetleri”nde Hülya Tanrıöver ile “Türkiye’de Kadınların Sineması”, Ece Vitrinel ile “Festival Filmi / Gişe Filmi Ayrımı Üzerine Tartışmalar”, Şehnaz Uğur ile “Sinemada Yeni Açılımlar: Dijital Platformlara Genel Bir Bakış”, Aydın Çam ile “Nerede O Eski Sinemalar: Film İzleme Mekan Ve Ortamlarının Değişimi” konularında sohbet edilecek.





“Salı Belgeselleri”nde; Hayriye Savaşçıoğlu’nun “Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar”, Kerem Soyyılmaz’ın “Rodakis’i Ararken”, Sevinç Yeşiltaş’ın “Bilge Ana Mevlüde Genç” ve Müjgan Yıldırım’ın “Gölgenin Seyri” belgeselleri Şubat ayında izlenebilecek.





“Çocuk Matinesi”nde ise bu ay, “Benim Tatlı Diş Perim”, “Elemental: Doğanın Güçleri”, “DC Süper Evciller Takımı” ve “Robot Ron: Bir Sorun Var” filmleri izleyiciyle buluşacak.





Kültür AŞ tarafından hazırlanan “Kış Filmleri” programında Reha Erdem’in “Kosmos”, Ingmar Bergman’ın “Kış Işığı”, Ruben Östlund’un “Turist” gösterilecek. Bu kapsamda kısa filmler; “Aforoz”, “Beder”, “Dış Hatlar”, “Kömür” ve “Rutubet” de izleyiciyle buluşacak.

SEYAP işbirliğiyle gerçekleşecek “Yakın Dönem Bağımsız Türkiye Sineması”nda film gösterimleri ve söyleşiler yer alacak. Program kapsamında, Ali Vatansever’in “Saf”, Tunç Şahin’in “Karışık Kaset”, Nisan Dağ’ın “Bir Nefes Daha” ve Ceylan Özgün Özçelik’in “15+ Cezaevinden Mektuplar” filmleri izlenebilir.

“Kısa Film Seçkisi”nde “Koyun”, “Suriyeli Kozmonot” ve Kadıköy'ün En İyi Falcısı“ filmleri gösterilirken, “Öğrenci Filmleri Seçkisi”nde ise, “Sonsuza Dek Birlikte”, “Histeri”, “Sen Kimsin”, “Tempus”, “Ispanak”, “En Uzun Dakika”, “Dostlukların Son Günü”, “Yüz Yüze” ve “Akşam Okunmadan” sinemaseverleri bekliyor.