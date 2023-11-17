Beyoğlu Sineması'nda kasım ayı etkinlikleri devam ediyor
İBB Miras’ın restore ettiği Beyoğlu Sineması kasım programı devam ediyor.
İBB Kültür’ün hazırladığı programda “Sizin Seçtikleriniz”, “Sinemada Beyoğlu”, “Ayın Yönetmeni”, “Çocuk Matinesi” ve “Salı Belgeselleri” seçkilerinin yanı sıra söyleşiler, stand up gösterileri, “Meraklısına Sinema Sohbetleri” ve yetişkin atölyeleri de yer alıyor.
Haftanın altı günü açık olan Beyoğlu Sineması etkinliklerinin ücretsiz biletleri “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden temin edilebilir.
17 Kasım Cuma
17.00 Sizin Seçtikleriniz / Neredesin Firuze
19.00 Söyleşi / Yeşim Tabak ve Alican Sekmeç
Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey
18 Kasım Cumartesi
15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Oyunculuk – Serdar Orçin
17.00 Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey
20.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
19 Kasım Pazar
13.00 Çocuk Matinesi / Beyaz Diş
17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
21 Kasım Salı
20.00 Salı Belgeselleri / Bu Şarkı Kimin?
22 Kasım Çarşamba
20.00 Stand-Up / İlker Gümüşoluk
24 Kasım Cuma
17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları
20.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam
25 Kasım Cumartesi
15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Senaryo – Faruk Karaçay
17.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam
19.00 Söyleşi / Pelin Esmer Sineması – Alin Taşçıyan ve Janet Barış
Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear
26 Kasım Pazar
13.00 Çocuk Matinesi / Luka
17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear
28 Kasım Salı
20.00 Salı Belgeselleri / Hatice
29 Kasım Çarşamba
17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları
20.00 Sizin Seçtikleriniz / Arabesk (AÖ)