Beyoğlu Sineması'nda kasım ayı etkinlikleri devam ediyor

İBB Miras’ın restore ettiği Beyoğlu Sineması kasım programı devam ediyor.

İBB Kültür’ün hazırladığı programda “Sizin Seçtikleriniz”, “Sinemada Beyoğlu”, “Ayın Yönetmeni”, “Çocuk Matinesi” ve “Salı Belgeselleri” seçkilerinin yanı sıra söyleşiler, stand up gösterileri, “Meraklısına Sinema Sohbetleri” ve yetişkin atölyeleri de yer alıyor.

Haftanın altı günü açık olan Beyoğlu Sineması etkinliklerinin ücretsiz biletleri “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden temin edilebilir.

17 Kasım Cuma

17.00 Sizin Seçtikleriniz / Neredesin Firuze

19.00 Söyleşi / Yeşim Tabak ve Alican Sekmeç

Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey

18 Kasım Cumartesi

15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Oyunculuk – Serdar Orçin

17.00 Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey

20.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey

19 Kasım Pazar

13.00 Çocuk Matinesi / Beyaz Diş

17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey

21 Kasım Salı

20.00 Salı Belgeselleri / Bu Şarkı Kimin?

22 Kasım Çarşamba

20.00 Stand-Up / İlker Gümüşoluk

24 Kasım Cuma

17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları

20.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam

25 Kasım Cumartesi

15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Senaryo – Faruk Karaçay

17.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam

19.00 Söyleşi / Pelin Esmer Sineması – Alin Taşçıyan ve Janet Barış

Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear

26 Kasım Pazar

13.00 Çocuk Matinesi / Luka

17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear

28 Kasım Salı

20.00 Salı Belgeselleri / Hatice

29 Kasım Çarşamba

17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları

20.00 Sizin Seçtikleriniz / Arabesk (AÖ)