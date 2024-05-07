Beyoğlu Sineması'nda ayın yönetmeni: Zeki Demirkubuz

Beyoğlu Sineması'nda, “Ayın Yönetmeni”, “Kısa Film Seçkisi”, “Çocuk Matinesi” ve “Sinemasal Buluşmalar” başlıklarında mayıs ayında da film gösterimleri devam ediyor.

İBB Kültür’ün hazırladığı ve her biri ücretsiz olan etkinlikler kapsamında SİYAD’tan “Yönetmen Sineması Söyleşileri”, TÜRSAV’dan “Meraklısına Sinema Sohbetleri”, FİLM-YÖN’den “Ayın Teması”, SEYAP’tan “Yakın Dönem Bağımsızlar” Altyazı’dan “Sinema Seminerleri” ve “Altyazı Seçti”, DOCİST ve BSB’den “Salı Belgeselleri”, Kültür AŞ’den “Gül Kendine” programlar da sinema meraklılarını bir araya getirecek.

Bu ay “Ayın Yönetmeni”nin konuğu Zeki Demirkubuz. Program kapsamında; “Hayat”, “Yeraltı”, “Yazgı” ve “Bulantı” filmlerinin gösterimi olacak. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’daki “Yazgı” filminin ardından SİYAD işbirliğiyle düzenlenecek söyleşide, Olkan Özyurt moderatörlüğünde Zeki Demirkubuz ve Serdar Orçin sinemaseverlerle bir araya gelecek. 25 Mayıs Cumartesi saat 19.00’daki “Hayat” filmi sonrasında ise Janet Barış ve Engin Ertan söyleşisi olacak.

Ayın Teması, Türk Sineması’nda İlk Filmler. Tema kapsamında Şükrü Alaçam’ın “Locman”, Eylem Kaftan’ın “Kovan”, Banu Sıvacı’nın “Güvercin” ve Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin” filmleri gösterilecek. Filmler sonrası, Alin Taşçıyan, Tuğçe Madayanti, Çiğdem Vitrinel ve Aydın Orak moderatörlüğünde yönetmenlerle söyleşiler gerçekleşecek.

Gül Kendine programı Mayıs ayında dört filmi ağırlıyor. Program kapsamında Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Gözümün Nuru”, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Yozgat Blues”, Kaan Arıcı ve İsmet Kurtuluş’un “Dona Dona” ile Elif Nazlı Durlu’nun “Zuhal” filmleri seyirciyle buluşacak.

Gül Kendine Kısa Film Seçkisi’nde ise, 8 kısa film gösterilecek ve film ekipleriyle söyleşiler yapılacak.

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(AÖ)